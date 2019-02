Rheinische Post: Kommentar: Stichwahl-Hickhack

VON THOMAS REISENER Beim Thema

Kommunal-Stichwahl kann man sich allmählich fragen, ob die

Landespolitik die Bodenhaftung verloren hat. Sie wurde in NRW 1994

von der SPD eingeführt, 2007 mit CDUFDP-Mehrheit wieder abgeschafft,

2011 von Rot-Grün mit Hilfe der FDP wieder eingeführt und soll jetzt

auf Wunsch von CDU/FDP wieder abgeschafft werden. So darf die Politik

nicht mit ihren Wählern umspringen. Es geht immerhin um die Regeln

für einen Urnengang und damit um das Herz der Demokratie. Für

Änderungen an diesem Regelwerk müssen triftige Gründe vorliegen. Man

kann dem Wähler aber nicht alle paar Jahre erklären, dass die

triftigen Gründe, die gerade noch für die Stichwahl gegolten haben,

jetzt nicht mehr gelten und plötzlich die Gegenargumente von gestern

viel triftiger sind. Wenn Politik derart beliebig mit dem rechtlichen

Rahmen von Kommunalwahlen umgeht, wird es schwer, die Menschen davon

zu überzeugen, dass Kommunalwahlen überhaupt noch wichtig sind. Ein

gutes Wahlrecht kommt vielleicht auch ohne Stichwahl aus. Aber ganz

sicher nicht ohne Kontinuität.

