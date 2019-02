Rheinische Post: Kommentar: Streit der Atommächte

Von Matthias Beermann: Es ist einer dieser

Konflikte, die wie ein Vulkan lange unter der Oberfläche brodeln, um

dann von Zeit zu Zeit auszubrechen. Seit Jahrzehnten ist der Streit

um die Kaschmir-Region ungelöst. Bereits zwei Kriege haben Indien und

Pakistan um Kaschmir geführt, und auch zwischen Indien und China gab

es bereits Gefechte. Eine Lösung des Territorialstreits ist nicht in

Sicht, denn alle drei Staaten beharren auf Maximalpositionen. Eine

bereits 1948 von der Uno geforderte Volksabstimmung in Kaschmir fand

daher auch nie statt. Schlimmer noch: Der schwelende Konflikt wird in

Indien und vor allem in Pakistan regelmäßig für innenpolitische

Zwecke instrumentalisiert. Während Donald Trump und Nordkoreas

Diktator Kim Jon Un in Hanoi mit großen Brimborium über Frieden und

Abrüstung verhandeln, geraten in Kaschmir zwei Atommächte aneinander.

Und selbst wenn es nicht unmittelbar zum nuklearen Inferno kommt, so

destabilisiert der Konflikt doch eine ohnehin schon instabile Region

noch weiter. Solange Indien und Pakistan verfeindet sind, wird es

auch in Afghanistan keinen Frieden geben.

