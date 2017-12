Rheinische Post: Kommentar / Streitfall Familiennachzug = Von Martin Kessler

Die Familie steht unter dem besonderen Schutz

des Grundgesetzes, unabhängig von der Herkunft ihrer Mitglieder. Das

gilt auch für den Nachzug von Eltern und Kindern von Flüchtlingen,

die voraussichtlich dauerhaft ihren Aufenthalt in Deutschland haben.

Wenn also Menschen, die zwar nur vorübergehenden Schutz genießen,

aber doch auf längere Zeit hier bleiben, ihre engsten

Familienangehörigen nachholen wollen, darf sich der deutsche Staat

nicht versagen. Er würde sonst nicht nur gegen die Menschlichkeit,

sondern auch gegen das Grundgesetz verstoßen. Allerdings ist es

berechtigt zu fragen, wie viele wohl aus Ländern wie Syrien, Irak

oder Afghanistan dann zu uns stoßen. Dazu ist noch viel

Aufklärungsarbeit nötig. Und solange das nicht geklärt ist, darf der

Stopp des Familiennachzugs nicht fallen. Denn ein Einfallstor für

eine weitere ungeregelte Einwanderung darf der Familiennachzug nicht

werden. Also sind zunächst Härtefälle zu regeln. Dann muss es aber

eine grundsätzliche Lösung geben, auch wenn etwas mehr Menschen zu

uns kommen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell