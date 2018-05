Rheinische Post: Kommentar: Trumps großer Deal

Es war mal wieder typisch für Donald Trump,

dass er sich sogar schon für den Friedensnobelpreis ins Spiel

gebracht hatte, noch bevor das geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas

Machthaber Kim Jon Un überhaupt stattgefunden hatte. Der Narzist im

Weißen Haus glaubt felsenfest an seine Gabe für den großen Deal, an

dem zuvor alle anderen gescheitert sind. Aber so einfach ist es eben

nicht: Die gordischen Knoten der Weltpolitik zerschlägt auch ein

Donald Trump nicht mal eben so. Die Möglichkeit, dass das historische

Treffen an den sehr gegensätzlichen Vorstellungen beider Seiten

scheitern könnte, war zuletzt immer greifbarer geworden: Kim mag zu

Konzessionen bereit sein, aber die Bombe wird er unbedingt behalten

wollen. Die große Frage ist jetzt, ob das Verhältnis zwischen

Pjöngjang und Washington wieder in den aggressiven Modus zurückfällt

– oder ob ein neuer Anlauf für einen Gipfel gelingt. Das wäre zu

hoffen. Aber Trump müsste einsehen, dass es dabei wohl nicht um den

großen Deal gehen dürfte, sondern nur um

