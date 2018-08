Rheinische Post: Kommentar / Türkische Demütigung = VON SUSANNE GÜSTEN

Die Allianz zwischen Türkei und USA besteht

seit dem Beginn des Kalten Krieges vor mehr als einem halben

Jahrhundert. Doch in diesen Tagen wird sie von einer Krise

erschüttert, die das Verhältnis zwischen der Türkei und dem Westen

nachhaltig verändern könnte. Statt im Konflikt um den unter

fragwürdigen Vorwürfen inhaftierten amerikanischen Pastor Andrew

Brunson mit Ruhe und Bedacht eine Lösung zu suchen, hat sich die

Trump-Regierung für die öffentliche Demütigung der türkischen

Regierung entschieden und den Nato-Partner mit der Verhängung von

Sanktionen auf eine Stufe mit Ländern wie Iran oder Nordkorea

gestellt. Die Aktion lässt jedes außenpolitische Augenmaß vermissen.

Bei aller berechtigten Kritik an Erdogans Politik und am Druck auf

Andersdenkende in der Türkei ist die neue Krise vor allem ein

Ergebnis der völlig chaotischen Außenpolitik der USA unter Donald

Trump. Der US-Präsident vergrault ohne Not einen wichtigen Partner

des Westens. Trump mag das als Ausdruck der Stärke einer Supermacht

sehen – tatsächlich ist es aber ein Zeichen für eine gefährliche

Irrationalität.

