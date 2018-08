Rheinische Post: Kommentar / Bis zum bitteren Ende = VON THOMAS REISENER

Den Jahresverlust der landeseigenen

Westspiel-Gruppe von gut sieben Millionen Euro kann NRW verkraften.

Das Land gibt im laufenden Jahr über 70 Milliarden Euro aus. Trotzdem

sind auch diese sieben Millionen Eigentum eines Steuerzahlers, der

gegenüber dem Fiskus jeden selbst verdienten Cent peinlich genau

abrechnen muss. Dafür darf er von der Politik wenigstens einen

gewissenhaften Umgang mit seinem Geld erwarten. Der war im Fall

Westspiel lange nicht gegeben. Die Landespolitik schaute tatenlos zu,

wie schlechte Manager aus dem Kasino-Betreiber Stück für Stück eine

Wertvernichtungsmaschine machten. Der jetzt von Schwarz-Gelb

angeschobene Verkauf kommt um Jahre zu spät. Nun droht eine

Wiederholung des WestLB-Desasters im Kleinen. Auch die einstige

Landesbank durfte sich unter der schützenden Hand der Landespolitik

immer tiefer in den Keller wirtschaften. Als das Land sie endlich

verkaufen wollte, war die WestLB so marode, dass sie niemand mehr

haben wollte. Gut möglich, dass die Westspiel-Gruppe auch bald so

weit ist.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell