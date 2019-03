Rheinische Post: Kommentar Weiß-blauer Dampf Von Holger Möhle

Kehraus. Jetzt also Tage der Nüchternheit. Doch

vorher sind die politischen Parteien noch einmal in die Vollen

gegangen. Politischer Aschermittwoch heißt: Frontalangriff auf die

Konkurrenz. Und so haben sich die Partner in der großen Koalition

auch dieses Mal nicht geschont. Die SPD will raus aus dem Dauertief,

das für ihren Anspruch einer Volkspartei längst existenzbedrohend

geworden ist. CDU und CSU versuchen derweil weiter ihren Frieden.

Doch das Fingerhakeln wird weitergehen, wenn die Europa-Wahl nicht

das erhoffte Ergebnis bringt. Der neue CSU-Chef Söder gibt schon

einen Vorgeschmack: Der neue Kurs der CDU in der Flüchtlingspolitik

sei der alte Kurs der CSU. Die SPD steht, erst recht von Passau aus

betrachtet, wieder mal vor einem Linksruck. Weiß-blauer Dampf.

Vom verunglückten Faschings-Gag der CDU-Chefin sollte sich die CSU

(und auch die SPD) nicht täuschen lassen. Auch wenn AKK spürbar

konservativer als ihre Vorgängerin Angela Merkel ist, fährt sie ihre

eigene Agenda. Am Aschermittwoch ist alles vorbei? Nein. Jetzt geht

es erst richtig los: rein ins Wahljahr 2019.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell