Rheinische Post: Kommentar / Werte-Export = Von Matthias Beermann

Der Europarat hat eine Aufgabe, die in diesen

Tagen vielleicht wichtiger ist denn je: die Förderung und Bewahrung

von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Dass dem

Gremium auch Mitglieder angehören, die – vorsichtig gesagt – auf

beiden Feldern Nachholbedarf haben, ist zwar irritierend, aber man

kann ja argumentieren, dass sich auf Länder wie die Türkei oder

Russland so immerhin positiv einwirken lässt. Und natürlich auch auf

Aserbaidschan. Nur leider hat es mit dem Export europäischer Werte

dorthin nicht so recht geklappt. Stattdessen korrumpierte der öl- und

gasreiche Kaukasus-Staat einige Abgeordnete der Parlamentarischen

Versammlung des Europarats. Nun ist der Europarat, der mit der EU im

Übrigen nichts zu tun hat, eine Veranstaltung von begrenzter

Relevanz. Da legt der Skandal nahe, den Laden doch gleich dicht zu

machen. Allerdings sind derzeit Foren des Austauschs mit schwierigen

Nachbarn wie etwa Russland besonders wichtig. Deswegen sollte man

nichts überstürzen. Der Europarat verdient eine Bewährungsfrist –

aber für eine radikale Erneuerung.

