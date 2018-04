Rheinische Post: Landesfinanzministerin Ahnen will Grundsteuer an Immobilienwerten ausrichten

Die Finanzministerin von Rheinland-Pfalz, Doris

Ahnen (SPD), hat nach dem Verfassungsurteil zur Grundsteuer für eine

Reform plädiert, die auch den Gebäudewert und damit die

Leistungsfähigkeit und den Wert einer Immobilie berücksichtigt. „Es

gilt nun, die Arbeiten an einer verfassungskonformen,

aufkommensneutralen Neuregelung zügig wieder aufzunehmen. Dabei

sollte die Grundsteuer auch in Zukunft den Wert der Immobilie

miteinbeziehen“, sagte Ahnen der in Düsseldorf erscheinenden

„Rheinischen Post“ (Mittwochausgabe). „Ich werde mich dafür

einsetzen, dass die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit weiterhin

eine Rolle spielt“, sagte die SPD-Politikerin. Dagegen würde eine

Neufestlegung der Grundsteuer allein nach Bodenrichtwerten, wie sie

etwa von Wirtschaftsforschern gefordert wird, die konkrete

Leistungsfähigkeit weniger miteinbeziehen.

