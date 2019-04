Rheinische Post: Merkel trifft Obama zu vertraulichem Gespräch in Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird den

früheren US-Präsidenten Barack Obama am Freitag zu einem

vertraulichen Gespräch in Berlin treffen. Sie werde ihn am Nachmittag

empfangen, teilte eine Regierungssprecherin der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag) mit. Der Termin sei nicht öffentlich.

Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Dem Vernehmen nach wird es bei

dem Treffen auch um das seit dem Amtsantritt Donald Trumps als

US-Präsident belastete transatlantische Verhältnis gehen. Obama hatte

Merkel vor seinem Abschied aus dem Amt 2016 als Garantin für ein

friedliches Europa bezeichnet und angekündigt, Deutschland in der

Zukunft wieder privat zu besuchen. Im Bundestagswahlkampf 2017 hatte

Merkel nach Trumps Ankündigungen, die US-Wirtschaft stärker

abzuschotten, deutlich gemacht, dass sich Deutschland und Europa

nicht wie früher auf die USA verlassen könnten. Obama war während

seiner Amtszeit als Präsident Merkels engster Verbündeter in der

internationalen Gemeinschaft – und umgekehrt. Bevor Obama am Freitag

in die Hauptstadt kommt, wollte er am Donnerstagabend in der

Lanxess-Arena in Köln über gute Menschenführung sprechen, am Samstag

will er sich in Berlin mit jungen Gesprächspartnern über

Führungsverantwortung und ziviles Engagement austauschen.

