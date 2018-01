Rheinische Post: Mögliche neue Grünen-Parteichefin Piel will höhere Steuern für Reiche

Die mögliche neue Grünen-Chefin Anja Piel hat

sich für höhere Steuern für Besserverdienende und Reiche

ausgesprochen, um mehr Geld für Soziales und Bildung ausgeben zu

können. „Wir haben ein unterfinanziertes Bildungssystem“, sagte Piel

der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Freitagausgabe).

„Und wir müssen bei den Renten Lücken schließen, insbesondere bei

Frauen, die durch gebrochene Erwerbsbiografien zu wenig Rente

bekommen“, sagte Piel, die dem linken Parteiflügel zugerechnet wird.

„Um dafür mehr Geld zu haben, können wir über einen höheren

Spitzensteuersatz reden – oder die Vermögensteuer oder eine höhere

Erbschaftsteuer“, sagte die niedersächsische Fraktionschefin, die am

Samstag für den Parteivorsitz kandidiert. Piel stellte auch die

Zustimmung der Grünen im Bundestag für einzelne soziale Projekte der

großen Koalition in Aussicht. „Wir werden sicherlich Schritte der

großen Koalition, die die Gesundheitsversorgung gerechter machen, im

Bundestag mittragen“, sagte Piel. „Dazu könnte gehören, dass die

Arzthonorare für privat und gesetzlich Krankenversicherte einander

angeglichen werden. Oder dass die paritätische

Krankenkassenfinanzierung wieder eingeführt wird“, sagte sie.

