Rheinische Post: Nach Facebook-Urteil: NRW-Justizminister will neues Gesetz prüfen

Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs zum

Digitalen Nachlass will NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) die

gesetzliche Regelung prüfen. „Bislang haben Erben keinen

Auskunftsanspruch auf die Passwörter der Verstorbenen. Wir sollten

uns daher Gedanken machen, ob wir den Erben diesen Auskunftsanspruch

nicht gesetzlich einräumen sollten“, sagte Peter Biesenbach der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). Biesenbach schränkte aber

ein, dass man zunächst abwarten müsse, ob die Frage in der noch nicht

vorliegenden Urteilsbegründung des BGH geklärt werde. Das Land NRW

hat in den vergangenen Jahren eine länderübergreifende Arbeitsgruppe

zum digitalen Nachlass geleitet.

