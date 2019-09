Rheinische Post: Nach Scholz-Aufruf: Tschentscher kritisiert Hürden bei S-Bahn-Bau

Nach dem Aufruf von Bundesfinanzminister Olaf

Scholz (SPD) an Länder und Kommunen, mehr öffentliche Fördermittel zu

nutzen, hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD)

Kritik an Hürden beim S-Bahn-Bau geübt. “Es stimmt, dass die

Planungsprozesse aufwendig und die Regelungen für die Inanspruchnahme

von Bundesmitteln oft kompliziert sind”, sagte Tschentscher der

Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Montag). Der Nachweis der

Wirtschaftlichkeit und Förderfähigkeit großer Schnellbahnprojekte für

die Kommunen stelle derzeit noch eine hohe Hürde dar, so

Tschentscher, der noch bis zum 1. Oktober den Vorsitz der

Ministerpräsidentenkonferenz innehat. “Das hierfür vorgesehene

Verfahren der Standardisierten Bewertung berücksichtigt die

tatsächlichen Kosten sowie die Verkehrs- und Umweltwirkungen von

ÖPNV-Vorhaben in Ballungsräumen nicht hinreichend”, sagte

Tschentscher. Dies gelte insbesondere für den hohen Handlungsdruck im

Hinblick auf die Luftreinhaltung zur Vermeidung von

Dieselfahrverboten und die in Ballungsräumen stark gestiegenen

Baukosten.

