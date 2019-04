Rheinische Post: Negativzinsen belasten Rentenversicherung mit netto 54,5 Millionen Euro 2018

Negativzinsen belasten zunehmend auch deutsche

Sozialversicherungen und staatliche Fonds. Allein die

Rentenversicherung verlor dadurch im vergangenen Jahr netto 54,5

Millionen Euro. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums

auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag) vorliegt. Der Gesundheitsfonds der

gesetzlichen Krankenversicherung verbuchte demnach negative Erträge

von netto 9,2 Millionen Euro. Auch der Ausgleichsfonds der

Pflegeversicherung machte ein Minus von sechs Millionen Euro. Wegen

der andauernden Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB)

haben viele Banken Negativzinsen für Geldkonten eingeführt.

Leidtragende sind private Kunden und Unternehmen, aber auch der

Staat. Denn die Rücklagen der Rentenversicherung und auch die Gelder

von Staatsfonds liegen auf Bankkonten. Die vom

Bundesfinanzministerium in seiner Antwort aufgelisteten Verluste sind

Netto-Beträge, weil Aufwendungen durch Negativzinsen mit Zinserträgen

der Fonds an anderer Stelle verrechnet werden. Auch 2017 hatte die

Rentenversicherung der Antwort zufolge netto 9,5 Millionen Euro

Verlust durch Negativzinsen eingefahren. Brutto hatte sie sogenannte

negative Vermögenserträge von 49 Millionen Euro verbuchen müssen, wie

zuerst das „Handelsblatt“ im Sommer 2018 berichtet hatten. „Draghis

Nullzinspolitik hat zunehmend negative Folgen für die

Sozialversicherungen in Deutschland“, sagte der FDP-Politiker Frank

Schäffler.

