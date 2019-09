Rheinische Post: Nicht ohne Risiko für den grünen Höhenflug Kommentar Von Jan Drebes

Die Grünen waren oben auf und sind es immer

noch. Trotz leichter Abwärtsbewegungen bekommen sie derzeit immens

viel Zuspruch. Das liegt vor allem am Führungsduo Annalena Baerbock

und Robert Habeck, die mit ihrer Talkshow-Dauerpräsenz und ohne

Regierungsverantwortung im Hitzesommer prächtig für mehr Klimaschutz

werben konnten. Das Verdienst der Fraktionschefs Katrin

Göring-Eckardt und Anton Hofreiter war es, dabei nicht zu stören. Sie

führen die kleine Abgeordnetenschar (bei der vergangenen

Bundestagswahl kamen die Grünen ja nur auf 8,9 Prozent) geräuschlos

und skandalfrei. Doch jetzt rüttelt sie so etwas wie eine kalte

Dusche wach im grünen Erfolgsrausch. Die Fraktion gerät in einen

Machtkampf. Cem Özdemir, der die Grünen von 2008 bis 2018 bereits als

Bundeschef führte, will nicht länger nur den Verkehrsausschuss

leiten. Er will zurück ins Machtzentrum und direkt am Erfolg

teilhaben. Ministeramt bei einer grünen Regierungsbeteiligung nach

dem Ende der großen Koalition? Nachfolge von Winfried Kretschmann

als Ministerpräsident in Baden-Württemberg? Für Özdemir ließen sich

viele Verwendungen finden. Doch das Manöver mit der bis dato noch

wenig bekannten Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an Özdemirs

Seite ist nicht ohne Risiko für den Höhenflug der Grünen. Unterliegen

sie und kommt es nach dem Machtkampf zur Lagerbildung unter den

Abgeordneten, ist es vorbei mit dem geräuschlosen Führen der Fraktion

und der erfolgreichen Arbeitsteilung mit der Parteispitze.

Andererseits: Ein solcher Wettbewerb macht eine Demokratie aus, er

macht sie spannend und kann eine Partei auch stärken, wenn sie nach

der Wahl wieder zusammenfindet. Stresstests zeigen, wie gesund eine

Organisation ist. Den Grünen steht so ein Stresstest jetzt bevor.

