Rheinische Post: Niedersachsen will Verbot von Messern erleichtern

Niedersachsen will im Kampf gegen

Messerangriffe eine Änderung des Waffenrechts durchsetzen und damit

Messerverbote in Städten erleichtern. „Die Länder müssen im

Einvernehmen mit unseren Städten und Gemeinden künftig leichter

Waffenverbotszonen einrichten können“, sagte Niedersachsens

Innenminister Boris Pistorius (SPD) der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Freitag). „Dazu sollen sie nicht mehr den schwierigen Nachweis

erbringen müssen, dass es sich um einen besonderen

Kriminalitätsschwerpunkt handelt.“ Pistorius möchte mit der

Bundesratsinitiative erreichen, dass künftig auch an Orten mit vielen

Menschen auf engem Raum, wie in Fußgängerzonen und Einkaufszentren,

oder im Umfeld von Schulen und Kitas ein Messerverbot verhängt werden

kann. Dass heute Messer mit einer feststehenden Klinge von zwölf

Zentimeter Länge und seitlich aufspringende Messer mit acht

Zentimeter langen Klingen erlaubt sind, hält Pistorius für ein

Unding. „Kein Mensch braucht solche Messer im öffentlichen Raum“,

sagte er. Mit der von ihm geplanten Änderung sollen künftig nur noch

Messer mit einer Klingenlänge bis sechs Zentimeter und Springmesser

gar nicht mehr in der Öffentlichkeit getragen werden dürfen. „Wer

erwischt wird, muss sein Messer abgeben und bekommt es auch nicht

wieder“, sagte Pistorius. „Dadurch sorgen wir dafür, dass weniger

gefährliche Messer im Umlauf sind. Außerdem gibt es ein Bußgeld wegen

einer Ordnungswidrigkeit, bei Springmessern droht eine

Freiheitsstrafe“, sagte der SPD-Politiker. Er kündigte an, die

Initiative noch vor der Sommerpause in den Bundesrat einzubringen.

„Ich rechne mit breiter Zustimmung auch von meinen Amtskollegen aus

CDU und CSU“, sagte Pistorius.

