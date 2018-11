Rheinische Post: Niedersachsens JU will Mitgliederbegehren

Der niedersächsische JU-Chef Tilman Kuban

fordert die Junge Union auf, sich im Kandidatenrennen um den Vorsitz

der CDU eindeutig zu positionieren, und regt eine Mitgliederbefragung

an. „Die Junge Union muss sich als Anwalt der Zukunft in dieser Frage

positionieren. Der neue CDU-Vorsitzende wird im nächsten Jahrzehnt

unser Deutschland und unsere Partei prägen und muss dabei die junge

Generation im Blick haben“, sagte Kuban der Düsseldorfer „Rheinische

Post“ (Montag). „Mit einem Online-Mitgliedervoting oder digitalen

Deutschlandtag zur Diskussion mit den drei Kandidaten könnten auch

alle JU-Mitglieder eingebunden werden“, so Kuban.

