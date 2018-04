Rheinische Post: NRW will Hilfsorganisationen stärker unterstützen

NRW-Innenminister Reul (CDU) will die

Hilfsorganisationen in NRW stärken, um Engpässen im

Katastrophenschutz vorzubeugen. „Es wird immer schwieriger, Menschen

für das ehrenamtliche Engagement im Katastrophenschutz zu gewinnen.

Deshalb werden wir neben den Feuerwehren auch die Hilfsorganisationen

bei der Nachwuchsgewinnung unterstützen“, sagte Reul der in

Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). Am

kommenden Donnerstag stellt Reul im Innenausschuss des Landtages den

„Grundlagenbericht Katastrophenschutz“ vor. Dem Bericht zufolge, der

der „Rheinischen Post“ vorliegt, sind Extremwetter, Hochwasser,

Chemieunfälle, Pandemien, Tierseuchen sowie der Ausfall wichtiger

Infrastrukturen etwa in der Telekommunikation oder in der

Stromversorgung die wichtigsten Katastrophen-Risiken für NRW.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell