Rheinische Post: NRW-Wirtschaftsminister erwartet keine Verlagerung wichtiger Behörden in das Rheinische Braunkohlerevier

Die Kohlekommission hat ihre Überlegung fallen

gelassen, möglicherweise das Kölner Bundesverwaltungsamt oder das

Bonner Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) in das

Rheinische Braunkohlevier umzusiedeln, um den Abbau von Jobs zu

kompensieren. „Die im Vorfeld der heutigen Sitzung bekannt gewordenen

möglichen Verlagerungen des Bundesverwaltungsamts und des Bundesamts

für Sicherheit in der Informationstechnik sind vom Tisch“, sagte

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Freitag). Grundsätzlich wollten die betroffenen

Bundesländer sich bei möglichen Hilfen nicht gegeneinander ausspielen

lassen, sagte Pinkwart, der Mitglied der Kohlekommission ist. „In

welchem Umfang, über welche Zeit und in welcher regionalen Verteilung

Mittel in die Reviere fließen, bleibt offen – und hängt davon ab, wie

die energiewirtschaftlichen Fragen des schrittweisen Ausstiegs aus

der Kohleverstromung gelöst werden können.“

