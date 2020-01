Rheinische Post: Organe spenden

Ein Kommentar von Martin Bewerunge:

Mit dem Thema Organspende beschäftigen sich Menschen zumeist erst

dann, wenn sie plötzlich auf der Liste der bedürftigen Empfänger

stehen. Wenn ihr Alltag aufgrund einer Erkrankung auf einmal schwer

beeinträchtigt wird oder schlimmer noch: Wenn es ums nackte Überleben

geht. Aber so funktioniert Organspende nun einmal nicht. Deshalb

stirbt in Deutschland noch immer jeder Vierte, der auf ein rettendes

Organ wartet. Wie aber gewinnt man Spender? Menschen, für die das

Thema weit weg erscheint, weil es sie unmittelbar nicht betrifft? Auf

diese Fragen sucht die Politik seit Jahrzehnten Antworten. Immerhin,

eine ganz wesentliche lautet: nicht mit Zwang. Selbstbestimmung über

den eigenen Körper ist ein Recht, das geschützt werden muss, auch

über den Tod hinaus. Wenn es stimmt, dass es vielen Bürgern

grundsätzlich nicht an der Bereitschaft zur Organspende mangelt, dann

liegt der Verdacht nahe, dass es bisher an gezielter Aufklärung und

nachhaltigen Kampagnen gefehlt hat. Dann verdient der Vorstoß

Unterstützung, die Kassen zu verpflichten, alle Mitglieder zur

Organspende zu befragen. Dann darf es zugleich aber keinen Zwang für

die Versicherten geben, sich festzulegen. Es wäre das Ende einer

guten Idee.

