Rheinische Post: Rentenexperte Rürup für weitere Anhebung des Rentenalters

Der frühere Chef der Wirtschaftsweisen Bert

Rürup hat sich für die weitere Anhebung des Renteneintrittsalters

über 67 Jahre hinaus ab dem Jahr 2030 ausgesprochen. „Selbst eine

höhere Zuwanderung kann nicht verhindern, dass in den Jahren 2025 bis

2045 die Erwerbsbevölkerung deutlich zurückgehen und das

Wirtschaftswachstum bremsen wird“, sagte Rürup der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Gleichzeitig steigt die Anzahl der

Rentner kräftig an“, sagte der Rentenexperte. „Eine weitere Anhebung

des Rentenalters in kleinen Schritten würde die in der

Bevölkerungsentwicklung angelegte Wachstumsbremse lockern und wäre

deshalb mehr als nur eine verteilungspolitische Maßnahme“, erklärte

Rürup. Er übte zudem Kritik an den Vorgaben der großen Koalition für

die Rentenkommission. „Diese Kommission hat viel zu viel Zeit“, sagte

er. Die Kommission solle ihre Ergebnisse erst im Frühjahr 2020

vortragen, wenn die Legislaturperiode schon fast zu Ende sei. „Das

ist eine Veranstaltung, mit der sich die große Koalition schlicht nur

Zeit gekauft hat, um rentenpolitisch nichts zu tun oder das, was ihr

gerade einfällt“, sagte Rürup der Redaktion. „Wenn die Regierung den

Beitragssatz auch nach 2025 bei maximal 20 Prozent und das

Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent festschreibt, dann

verabschiedet man sich letztlich von der beitragsfinanzierten Rente“,

sagte der frühere Vorsitzende mehrerer Rentenkommission der

rot-grünen Bundesregierung.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell