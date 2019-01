Rheinische Post: Röttgen fordert Regierung zur Unterstützung Guaidós auf

Der Chef des Auswärtigen Ausschusses des

Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), hat die Bundesregierung

aufgefordert, es nicht bei Aufrufen zur Besonnenheit in Venezuela zu

belassen. „Deutschland muss Partei ergreifen“, sagte Röttgen der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). „Die mutigen Kämpfer für

die Demokratie in Venezuela brauchen internationale Unterstützung,

auch die deutsche“, sagte der CDU-Politiker. Erfreulich klar habe

sich EU-Ratspräsident Donald Tusk zugunsten der demokratischen Kräfte

in Venezuela positioniert, lobte Röttgen. Anders als das

linksdiktatorische Regime von Maduro verfüge Parlamentspräsident

Guaidó über ein Mandat der Bürger. „Unverständlicherweise hat die

Bundesregierung in der Stellungnahme von Außenminister Maas diese

Klarheit bislang vermissen lassen“, sagte Röttgen.

