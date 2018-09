Rheinische Post: Röttgen kritisiert „Erniedrigung“ der britischen Premierministerin durch die EU

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im

Bundestag, Norbert Röttgen, hat den Umgang des Salzburger EU-Gipfels

mit der britischen Premierministerin Theresa May scharf kritisiert.

„Es war ein Fehler der anderen EU-Staats- und Regierungschefs, die

britische Premierministerin in Salzburg bis zur Grenze der

Erniedrigung zu brüskieren“, sagte Röttgen der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Samstag). Der von London vorgelegte Plan könne

zwar nicht die Endfassung sein, aber auf dessen Basis solle

verhandelt werden, erklärte der CDU-Außenexperte. Die Briten hätten

darin angeboten, was im deutschen und europäischen Interesse sei, zum

Beispiel eine Zollunion für Güter. „Mir fehlt jedes Verständnis

dafür, das als ,funktioniert nicht– zurückzuweisen“, kritisierte

Röttgen. Damit stürze die EU die britische Politik endgültig ins

Chaos. „Welches Interesse haben wir daran, einen so wichtigen und

engen Verbündeten zu verbittern?“, fragte Röttgen und rief die EU

dazu auf „diesen Fehler zu korrigieren“

