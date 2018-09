Westdeutsche Zeitung: SPD-Abgeordnete aus NRW setzen Nahles unter Druck

Zahlreiche Bundestags- und Landtagsabgeordnete

der SPD aus Nordrhein-Westfalen haben in einem Brief Parteichefin

Andrea Nahles aufgefordert, den zwischen Kanzlerin Angela Merkel

(CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Nahles gefundenen

Kompromiss in der Personalie des ehemaligen

Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen sofort aufzukündigen.

Das berichtet die Westdeutsche Zeitung.

Die Absicht, den bisherigen Behördenleiter des Verfassungsschutzes

zum Staatssekretär im Innenministerium zu befördern, sei „deutlich

mehr als eine zu kritisierende Personalentscheidung. Sie führt zu

dramatischen Legitimationsverlusten von Politik generell“, heißt es

in dem Brief von 24 NRW-Politikern der SPD, zu denen nicht

Fraktionschef Thomas Kutschaty oder Landeschef Sebastian Hartmann

gehören. Die Vorgänge im Fall Maaßen stellten nicht „den Versuch

eines fairen Kompromisses unter Parteien einer Regierungskoalition

dar, sie ist der Versuch der Demütigung unserer Partei“. Wegen der

Christsozialen sei man „auch nach fünf Monaten Großer Koalition

keinen Schritt weiter bei den wichtigen Themen unserer Zeit“.

Stattdessen setze man sich seit Monaten mit einer Regierungskrise

nach der anderen auseinander. „Das Verhalten des Innenministers in

der Affäre Maaßen setzt nun allem die Krone auf. Horst Seehofer und

seine Partei verhöhnen ihre Kanzlerin, ihre Koalitionspartner und vor

allem die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land“, schreiben die

Verfasser, die von sich selbst in dieser Frage „Haltung“ einfordern:

„Wenn Horst Seehofer von seinen Personalentscheidungen nicht Abstand

nehmen will, ist es an ihm, die Regierung zu verlassen.“

