Rheinische Post: Ruhr-CDU formuliert Anforderungsprofil für neuen CDU-Parteivorsitzenden

Der mächtige CDU-Bezirksverband Ruhr warnt in

der Diskussion um die Nachfolge für die Bundesparteivorsitzende

Angela Merkel vor einem zu stark polarisierenden Kandidaten. Für den

Bundesparteitag im Dezember will die Ruhr-CDU ein Anforderungsprofil

für den neuen Parteivorsitzenden formulieren. Ruhr-CDU-Bezirkschef

Oliver Wittke sagte der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag):

„Der oder die neue Parteivorsitzende muss nach innen und nach außen

integrationsfähig sein. Er oder sie muss gegenüber allen

demokratischen Parteien sprechfähig sein. Außerdem sollte er oder

sie über ausreichend Erfahrungen in der Partei- und Regierungsarbeit

verfügen.“

