Rheinische Post: Scholz will Forschung und Entwicklung in Firmen mit fünf Milliarden Euro fördern

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die

Forschung und Entwicklung in allen deutschen Unternehmen ab 1. Januar

2020 für vier Jahre im Umfang von insgesamt fünf Milliarden Euro

staatlich fördern. Das geht aus dem Gesetzentwurf zur steuerlichen

Forschungsförderung hervor, der der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Donnerstag) vorliegt. Er sieht für die Forschungsförderung eine

Laufzeit von vier Jahren vor. Bund und Länder sollen die Förderung

mit je 2,5 Milliarden Euro finanzieren. Die staatliche Förderung soll

dem Gesetzentwurf zufolge grundsätzlich allen Unternehmen unabhängig

von der Größe zugutekommen können. Bemessungsgrundlage der Förderung

sollen die Bruttolohnforderungen eines Unternehmens für Arbeitnehmer

im Forschungs- und Entwicklungsbereich sein. „Die Bemessungsgrundlage

beträgt pro Wirtschaftsjahr höchstens zwei Millionen Euro je

Unternehmen“, heißt es im Entwurf. Davon können 25 Prozent pro Jahr

oder höchstens 500.000 Euro im Wirtschaftsjahr geltend gemacht

werden. Die Unternehmen sollen im Jahr nach der jeweiligen

Investition beim Finanzamt eine staatliche Forschungszulage auf

elektronischem Wege beantragen können. Das Finanzministerium gab den

fertigen Gesetzentwurf am Mittwoch in die so genannte

Frühkoordinierung zwischen den Ressorts. Er soll zügig vom Kabinett

gebilligt und noch in diesem Jahr von Bundestag und Bundesrat

verabschiedet werden, um am 1. Januar 2020 in Kraft treten zu können.

Der Gesetzentwurf von Scholz war in der Wirtschaft seit Monaten

erwartet und vehement eingefordert worden. Es gab jedoch lange Zeit

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem SPD-Minister und den

unionsgeführten Ministerien für Wirtschaft und Forschung über die

Höhe der Förderung und die Größe der Unternehmen, die in den Genuss

der Steuervorteile kommen sollten. Union und SPD hatten sich im

Koalitionsvertrag auf die Einführung der steuerlichen

Forschungsförderung festgelegt. Deutschland hat hier durchaus

Nachholbedarf: In anderen Industriestaaten wie die USA, China, Japan

oder Frankreich können Unternehmen teils schon seit vielen Jahren

einen Teil ihrer Forschungsinvestitionen von der Steuerschuld

abziehen.

