Rheinische Post: Seehofer will Schleusen von Kindern härter bestrafen

Parallel zur Neuregelung des Familiennachzugs

soll nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

auch schärfer gegen Schleuser von Kindern vorgegangen werden. „Gerade

Minderjährige zu motivieren, sich auf die gefährliche Reise in die

Bundesrepublik Deutschland zu begeben und sich damit der Gefahr für

Leib oder Leben auszusetzen, ist besonders verwerflich und damit

strafschärfend zu berücksichtigen“, heißt es nach Angaben der in

Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe) in

dem ihr vorliegenden Gesetzentwurf zum Familiennachzug. Danach soll

das Einschleusen minderjähriger Ausländer ohne Begleitung eines

Elternteils künftig mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis

zehn Jahren geahndet werden. Strafbar wäre dann nicht mehr nur das

vorsätzliche Schleusen von Minderjährigen, sondern schon jede

Schleuser-Handlung, als deren Ergebnis Minderjährige illegal in das

Bundesgebiet gelangen. Damit wolle Seehofer stärker gegen eine Praxis

vorgehen, zunächst die Kinder nach Deutschland vorzuschicken.

