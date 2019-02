Rheinische Post: SPD begrüßt EU-Entscheidung zu Stickoxid-Grenzwerten

SPD-Fraktionsvize Sören Bartol hat die

Entscheidung der EU-Kommission begrüßt, die geplante Änderung des

Bundesimmissionsschutzgesetzes zur Vermeidung von Fahrverboten in

deutschen Städten zu billigen. „Es ist ein positives Zeichen, dass

die EU-Kommission offenbar der Einschätzung der Koalition folgt, dass

Verkehrsverbote in Gebieten, in denen bei Stickstoffdioxid der Wert

von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel nicht

überschritten wird, in der Regel nicht erforderlich sind“, sagte

Bartol der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Damit ist

endgültig klar, dass wir mit der Änderung des

Bundesimmissionsschutzgesetzes nicht die europäischen Grenzwerte für

Stickoxide ändern, sondern lediglich rechtlich klarstellen werden,

wann Fahrverbote verhältnismäßig sind“, sagte Bartol. „Wir sind uns

sicher, dass wir in den Städten mit geringfügig erhöhter

Schadstoffbelastung keine Fahrverbote für Dieselfahrzeuge brauchen,

um für saubere Luft zu sorgen“, so der SPD-Politiker. „Da helfen

bereits alle anderen Maßnahmen wie der Ausbau des ÖPNV, die wir in

den Kommunen unterstützen“, sagte Bartol.

