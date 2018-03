Rheinische Post: SPD-Linke Hilde Mattheis fordert weitgehende Hartz-IV-Korrekturen

Die Chefin des Forums Demokratische Linke 21

(DL 21) in der SPD, Hilde Mattheis, hat in der Hartz-IV-Debatte

weitergehende Korrekturen gefordert, die deutlich über das von der

Koalition geplante staatliche Jobprogramm für 150.000

Langzeitarbeitslose hinausgehen. „Die aktuelle Debatte um Hartz IV

ist gut, denn sie zeigt, dass eine Korrektur der Hartz-Gesetze

dringend notwendig ist“, sagte Mattheis der der in Düsseldorf

erscheinenden „Rheinischen Post“ (Online-Ausgabe). Beim Ausbau von

staatlich finanzierten Beschäftigungsmöglichkeiten für

Langzeitarbeitslose „spielt es weniger eine Rolle, wie das Programm

genannt wird, sondern dass damit Menschen wieder gute und sinnvolle

Arbeit finden“, sagte Mattheis. „Das ist aber nicht die alleinige

Antwort auf die Korrekturnotwendigkeit der Hartz-Regelungen und der

dahinter stehenden Prinzipien“, so die Vertreterin der SPD-Linken.

„Beide Teile dieser Debatte müssen dazu dienen, wieder

Teilhabemöglichkeiten für die Menschen zu eröffnen“, sagte sie.

Mattheis forderte unter anderem Änderungen bei Dauer und Bezug des

Arbeitslosengeldes I, die Abschaffung von Hartz-IV-Sanktionen, die

Überarbeitung der Hartz-IV-Leistungshöhe sowie die Reform des

Schonvermögens für Hartz-IV-Bezieher.

