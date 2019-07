Rheinische Post: UN-Flüchtlingshilfswerk: Jeder 45. Flüchtling stirbt bei Mittelmeer-Überfahrt

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen

(UNHCR) hat in der Debatte um Seenotrettung vor der immer

gefährlicheren Fluchtroute über das Mittelmeer gewarnt. „Im Jahr 2015

starb jeder 269. Flüchtling und Migrant, ein Jahr später schon jeder

71., und in diesem Jahr ist es sogar jeder 45.“, sagte Dominik

Bartsch, UNHCR-Repräsentant in Deutschland, der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Dienstag). Insgesamt ertranken im

vergangenen Jahr 2277 Menschen auf der Mittelmeer-Route, in diesem

Jahr waren es den UN-Angaben zufolge bereits 584. Seit 2015 verloren

14.867 Migranten ihr Leben bei der Fahrt über das Mittelmeer. Bartsch

sprach sich dafür aus, dass es mehr Seenotretter geben müsse und

fügte hinzu: „Ich erwarte, dass sich Italien an seine humanistische

und auch nautische Tradition erinnert.“ Zum Fall der in Italien

festgenommenen Kapitänin Carola Rackete sagte Bartsch:

„Selbstverständlich muss sich auch ,Sea-Watch– an internationale und

nationale Gesetze halten.“ Aber in einer Notsituation hätten Leben

und Gesundheit Priorität. „Eine Kriminalisierung der Seenotrettung

kann und wird nicht die Lösung des Problems sein“, so Bartsch.

