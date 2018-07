Rheinische Post: Winterkorns Scheitern Kommentar Von Antje Höning

Die Schlinge zieht sich zu. Seit die USA einen

Haftbefehl gegen Martin Winterkorn erlassen haben, kann der

Ex-VW-Chef Deutschland faktisch nicht verlassen, denn beim

Grenzübertritt könnten die Handschellen klicken. Nun tritt neben den

Vorwurf von Betrug und Marktmanipulation auch noch der von

Steuerhinterziehung. Sein Anwalt macht ein großes Fass auf, weil die

Steuer-Akten denen zum Dieselskandal hinzugefügt und so einem breiten

Kreis zugänglich gemacht wurden. Falls es bei den Steuerermittlungen

„nur“ um Winterkorns Steuerhinterziehung und nicht etwa um Zahlungen

von Schmiergeldern geht, hätte die Justiz sich tatsächlich und ohne

Not angreifbar gemacht. Die Krokodilstränen kann sich Winterkorns

Anwalt dennoch sparen: Was wäre selbst ein Verrat von

Dienstgeheimnissen gegen den Betrug zu Lasten von Millionen

Autofahrern, gegen die Schädigung der Aktionäre und gegen den Jahre

langen Gesetzesbruch? Bis heute hat Winterkorn keine Verantwortung

übernommen, er ist als Manager ebenso gescheitert wie als Bürger.

