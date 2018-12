Rheinische Post: Wohnungseinbrüche in NRW gehen um 22 Prozent zurück / Rekordtief bei Straßenkriminalität erwartet

Die Zahl der Straftaten in Nordrhein-Westfalen

geht im laufenden Jahr nach Angaben von Ministerpräsident Armin

Laschet (CDU) erheblich zurück. Alleine die Zahl der

Wohnungseinbrüche sei bisher im Vergleich zum Vorjahr um 22,5 Prozent

zurückgegangen, sagte Laschet der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Montag). „Die Zahl der Straftaten geht klar zurück, zugleich steigt

die Aufklärungsquote hier auf fast 54 Prozent“, sagte Laschet. Drei

von vier Gewaltdelikten würden aufgeklärt, sagte der

CDU-Regierungschef. Das freue ihn vor allem für die Polizeibeamten,

denen CDU und FDP im Land die „notwendige politische Rückendeckung“

geben. „Bei Wohnungseinbrüchen, für viele Betroffene die wohl

schlimmste Form des Übergriffs in das Persönlichste, haben wir erneut

einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen: um 22,5 Prozent.“ Auch im

Bereich der Straßenkriminalität erwartet Laschet den „niedrigsten

Stand an Straftaten seit Erfassung in der Polizeilichen

Kriminalstatistik vor fast drei Jahrzehnten“. Der Rückgang der

Kriminalität helfe auch beim Kampf gegen die Verführungsversuche von

Populisten und Extremisten, so Laschet. „Wir stellen so viele

Polizisten ein, wie es Nordrhein-Westfalen noch nie zuvor getan hat,

wir statten unsere Sicherheitsbehörden sowohl mit rechtlichen als

auch materiellen Mitteln optimal aus.“

