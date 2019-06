Rheinische Post: Zahl der Abfragen zu Rechtsextremisten fast halbiert

Trotz wachsender Bedrohung durch den

Rechtsextremismus wird die Rechtsextremismusdatei mit Angaben zu

Verdächtigen von den Behörden immer weniger genutzt. Wie die

Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Mittwoch) unter Berufung auf Angaben

der Bundesregierung berichtet, sank die Zahl der Informationsabrufe

von 11.704 im Jahr 2017 auf 6372 im vergangenen Jahr. In diesem Jahr

seien es bis Mitte Juni lediglich 2225 gewesen, heißt es in der

Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP. Nach

Angaben des BKA waren 2014 noch 16.848 Suchanfragen gezählt worden.

Bei der Terrorabwehrdatei sank die Zahl der Informationsabrufe von

79.062 im Jahr 2017 auf 54.925 im vergangenen Jahr. „Es trifft zu,

dass das Nutzungsverhalten der Behörden in Bezug auf den gemeinsamen

Datenbestand seit einigen Jahren rückläufig ist“, räumt die

Bundesregierung in ihrer Antwort ein. Unter anderem sei die

Zusammenarbeit von Polizeien und Nachrichtendiensten in „gefestigten

Zusammenarbeitslinien mittlerweile deutlich intensiver etabliert“.

Vor diesem Hintergrund habe die Regierung „Überlegungen zur

Weiterentwicklung“ der beiden Dateien aufgenommen. FDP-Innenexperte

Benjamin Strasser verlangte das Ende der Dateien. „Beide Datentöpfe,

in denen Daten Tausender Menschen nur noch pro forma erfasst werden,

gehören schnellstmöglich abgeschafft“, sagte Strasser.

