Rheinische Post: LKA: Pädophile auf Facebook und Youtube aktiv

Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt

(LKA) warnt vor Pädophilen, die in den sozialen Netzwerken aktiv sind

und entsprechende Bilder auf diesen Plattformen austauschen. „Solches

Material wird im ganz normalen Internet angeboten, dafür muss man

nicht ins Darknet gehen“, sagte Sven Schneider, Dezernatsleiter im

Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA, der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Mittwoch). Auf Facebook würden entsprechende Bilder getauscht,

so Schneider. Vor allem aber laufe über diese Plattform die Anbahnung

zwischen Pädophilen. „Um an neues Material heranzukommen, wenn man es

nicht selbst produziert, muss man ja mit anderen in Austausch

kommen“, sagte der leitende Ermittler. Auch bei Youtube gibt es nach

Erkenntnissen des LKA Bilder, die zum Beispiel ein kleines Mädchen

zeigten, das Sport mache oder aus der Dusche komme. Das Video werde

dann in der Szene geteilt. „Und dann werden darunter in den

Kommentaren Hinweise geschrieben wie: ,Interessant wird es ab Minute

zwei–. Und dann sieht man an der Stelle das nackte Gesäß des Kindes“,

so Schneider. In diesen Kommentaren sehe man oft Anbahnungen und lese

Sätze wie: „Ich bin auch interessiert“. „Dagegen tut Youtube zu

wenig“, kritisierte Schneider.

