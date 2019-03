RNZ: „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Heidelberg) zu Macron

Dabei ist vieles, was Macron sagt, nicht neu –

das meiste hat er so oder so ähnlich schon 2017 in der Sorbonne

gesagt. Manches erscheint vage oder schwer umsetzbar. Braucht es

wirklich eine eigene Agentur, um die Demokratie zu schützen? Und wie

genau soll Europa klimaneutral werden? Anderes dagegen klingt

vielversprechend – wie etwa ein europäischer Mindestlohn, der die

sozialen Verwerfungen eindämmen soll. Aber der eigentliche Wert von

Macrons Initiative liegt ohnehin weniger im Konkreten als im

Symbolischen: Die großen Herausforderungen – Klima, Migration,

Sicherheit – lassen sich, so die Botschaft, nur gemeinsam lösen.

Das Problem ist aber, dass viele der Ideen an Uneinigkeit und

nationalen Egoismen scheitern. Ein funktionierendes Quotensystem zur

Verteilung der Flüchtlinge etwa hat Europa bis heute nicht

hinbekommen. Auf Macrons Vorschläge zur Reform der EU kam aus Berlin

nicht einmal eine richtige Antwort. Und dieses Mal? Es wird auch von

Deutschland abhängen, ob von Macrons Initiative am Ende mehr bleibt

als große Worte.

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell