RNZ: „Rhein-Neckar-Zeitung“ Heidelberg zum Iran

Einige Kräfte innerhalb der US-Regierung

streben ganz offensichtlich eine Konfrontation und einen erhofften

Regimewechsel im Iran an. Sprunghaft und beeinflussbar, wie Trump

ist, scheint noch nicht ausgemacht, ob sich die Falken oder die

Gemäßigten durchsetzen. Ein Krieg wäre auf jeden Fall ein

verhängnisvoller Fehler. Erstens hat der Iran über die Verbindungen

in den Irak, die Hisbollah-Milizen in Syrien und im Libanon und die

Huthi-Rebellen im Jemen ein Netz von schiitischen Guerilla-Einheiten,

mit denen er den Krieg in die ganze arabische Welt tragen kann. Und

zweitens dürfte, falls das iranische Regime tatsächlich gestürzt

wird, ein Machtvakuum entstehen. Genau das ist damals im Irak

passiert, mit der Folge, dass der IS in diesem Vakuum groß werden

konnte. All das sollte eine verantwortliche Außenpolitik

berücksichtigen. Aber langfristiges Denken ist derzeit im Weißen Haus

leider eine Seltenheit.

