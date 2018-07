RNZ: „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Heidelberg) zur Pflegedebatte

Das Grundproblem bei der Pflege ist, dass hier

über Jahre hinweg gespart wurde – ein Fehler, der sich nun rächt und

teuer behoben werden muss. Die Zustände in den Heimen sind teils

katastrophal, was in einem der reichsten Länder der Welt durchaus

erklärungsbedürftig ist. Um den Notstand zu beseitigen, müssen

Tausende Pfleger neu eingestellt werden. Das geht nicht über Nacht,

und es wird überhaupt nur gehen, wenn der Beruf endlich deutlich

besser bezahlt wird. Schon die bisherige Situation unter Kontrolle zu

bringen, wird eine Menge Geld kosten. Und da die Gesellschaft altert,

wird der Bedarf in Zukunft kaum sinken.

All das wirft die drängende Frage auf, wie die Pflege in Zukunft

finanziert werden soll. Der Vorschlag der Kassen, neben den Beiträgen

auch Steuergelder zu verwenden, hat etwas für sich. Auf jeden Fall

aber braucht es eine Debatte darüber, wie viel uns die Pflege von

Mitgliedern unserer Gesellschaft eigentlich wert ist.

