RNZ: Vertrauen – Kommentar zu den Sondierungsgesprächen

Dass bis Ostern, dem laut Seehofer

„allerspätesten Termin“, tatsächlich eine neue Regierung steht, das

ist noch längst nicht ausgemacht. Auch wenn die Vor-Sondierer schon

mal artig zu Papier gebracht haben, dass das Vertrauen wieder

gewachsen sei: Die Inhalte sprechen bislang eine andere Sprache. Was

die CSU-Landesgruppe in ihren Positionspapieren für die Klausur in

Seeon aufgeschrieben hat, vor allem in Form einer deutlich

verschärften Asylpolitik, ist jedenfalls nichts, dem die SPD-Basis

frohgemut zustimmen wird. Zugleich ist nur wenig Bereitschaft zu

erkennen, den Genossen eine wirkliche Reform der Krankenversicherung

zuzugestehen. Für ihren Wunsch nach einer stabilen Regierung werden

Seehofer und Merkel aber etwas bieten müssen.

