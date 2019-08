Robert Maier wünscht sich wirtschaftspolitischen Kopf in der SPD Von Presse

Der Kandidat für den SPD-Parteivorsitz, Robert

Maier, vermisst einen starken wirtschaftspolitischen Kopf in der SPD.

„Wir haben natürlich einen Finanzminister, der hat auch mit

Wirtschaft zu tun“, sagt der Vizechef des SPD-Wirtschaftsforums in

der rbb- Fernsehsendung „Talk aus Berlin“. Aber ihm fehle ein

klassischer Vertreter der SPD, der sage: –Wir brauchen eine starke

Wirtschaft, weil die Arbeitsplätze schafft, und nur wenn wir viele

Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft haben, können wir auf Dauer

auch einen starken sozialen Rechtsstaat finanzieren. „Der Begriff der

Reichen und der Manager ist in der SPD zu einem Kampfbegriff

verkommen und das finde ich sehr schade“, sagt Maier im Gespräch mit

Jörg Thadeusz.

Die Agenda-Politik des früheren SPD-Bundeskanzlers Gerhard

Schröder verteidigte Maier. „Ich fand richtig, dass er damals diese

einschneidenden Hartz-IV-Reformen gemacht hat und sogar bereit war,

seine Kanzlerschaft dafür aufzugeben.“ Bis heute glaube er, dass sie

im Grunde richtig waren. „Sicherlich mit Ausgestaltungsfehlern, die

wir aber übrigens mittlerweile weitgehend korrigiert haben“, so Maier

im rbb.

Angesprochen auf die Initiative „SPDpur 2030“, die einem Linksruck

der Partei entgegen wirken will, betont Maier: „Ich sage ganz klar,

dass ich einen Linksruck und diese Diskussionen über Kollektivierung

und Verstaatlichung für falsch halte. Und einen einseitigen Fokus auf

das Verteilen des Geldes, ohne eben das Verdienen des Geldes zu

berücksichtigen.“

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Talk aus Berlin

Ansprechpartner

Tel.: +49 (0)30 979 93-24501

https://www.rbb-online.de/talkausberlin/

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell