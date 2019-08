Sonnen-Grundschule in Berlin-Neukölln: Verunsicherung durch potentiell gefährliche Faserstäube

Zahlreiche Lehrer und Eltern an der Neuköllner

Sonnengrundschule sind verunsichert und fürchten um die Gesundheit

ihrer Kinder. Kurz vor den Sommerferien begannen dort Arbeiten an den

Decken, bei denen künstliche Mineralfaser-Platten beschädigt wurden.

Laut einem Gutachten, das der Abendschau exklusiv vorliegt, sind die

dort verbauten Platten belastet mit „lungengängigen Fasern“, die als

„krebserzeugend“ für den Menschen gelten müssen. Möglicherweise waren

Kinder und Lehrer vor den Ferien anwesend, während solche Platten

zerstört wurden. Später sollen Lehrer Klassenräume von Staub und

Plattenresten befreit haben, ohne zu ahnen, dass diese gefährliche

Fasern enthalten.

Seit einer Woche werden alle betroffenen Räume durch eine

Spezialfirma gereinigt, das haben der Bezirk Neukölln und die

Senatsverwaltung für Bildung veranlasst. Sie gaben außerdem am 1.

August Luftmessungen in Auftrag. Demnach ist die Raumluft frei von

gefährlichen Faserkonzentrationen. In der nächsten Woche soll der

Unterricht wieder regulär aufgenommen werden.

Für viele Lehrer bleibt aber trotz der Bescheinigung der

Unbedenklichkeit der Raumluft am 1. August unklar, ob sie durch die

Stäube einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt waren. Öffentlich

äußern möchte sich aber niemand von ihnen, sie befürchten

Repressionen durch das Schulamt oder die Senatsverwaltung für

Bildung.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Abendschau

Chef vom Dienst

Tel.: 030 – 97993 – 222 22

abendschau@rbb-online.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell