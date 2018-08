Roger Garaudy – Der umstrittene Philosoph – Sachbuch über das Schicksals eines großen Denkers

Die Essays, Romane und politisch-wissenschaftlichen Werke des Kulturphilosophen Prof. Dr. Dr. Roger Garaudy wurden in über 40 Sprachen übersetzt. Seine Vortragsveranstaltungen waren stets überfüllt. Er zählt alleine aus diesen Gründen zu einem der bedeutendsten Denker unserer Zeit. Nach einer Konversion zum Islam wurde der Freigeist Garaudy jedoch zunehmend von der westlichen Öffentlichkeit isoliert. Nach der Veröffentlichung eines antizionistischen Buches wurde Garaudy in Frankreich auf brutalste Weise aus der Öffentlichkeit eliminiert. Das Maß der Kampagne in Frankreich war derart heftig, dass sogar sein langjähriger Freund Abbé Pierre, der zugleich einer der beliebtesten Persönlichkeiten Frankreichs war, selbst zum Angriffsziel der Mainstream-Medien wurde, weil er Garaudy öffentlich unterstützte.

Das aufschlussreiche Buch „Roger Garaudy – Der umstrittene Philosoph“ von Ecevit Polat versucht auf gründliche Weise die wahren Hintergründe über die Lynch-Kampagne gegen den weltbekannten Philosophen auf der Grundlage von einschlägigen Quellen zu skizzieren und damit die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Leser, die sich für Garaudy interessieren und gerne alle Fakten in einem Buch finden möchten, sind hier an der richtigen Adresse.

„Roger Garaudy – Der umstrittene Philosoph" von Roger Garaudy, Ecevit Polat ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-6164-4 zu bestellen.

