RTL II flankiert Special zum Thema Kinderarmut mit umfangreichen Aktionen und kooperiert mit dem Deutschen Kinderhilfswerk (FOTO)

Unter der Dachmarke „TROTZ DEM LEBEN – Geschichten ausDeutschland“ zeigt RTL II Sozialreportagen, die den Nerv derZuschauer treffen. Die Formate „Hartz und herzlich“ und „ArmesDeutschland“ sorgen für hohe Einschaltquoten und großeZuschauerresonanz. Am 9. Oktober startet mit „Armes Deutschland –Deine Kinder“ ein vierteiliges Special zum Thema Kinderarmut, das RTLII mit verschiedenen Aktionen und Maßnahmen begleitet. AlsKooperationspartner ist das Deutsche Kinderhilfswerk mit an Bord.

16 Millionen Bundesbürger sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung

betroffen*, jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf**.

Damit verbunden sind oftmals schlechte Bildungschancen, eine

mangelhafte Gesundheit und das Gefühl, von der Gesellschaft abgehängt

zu sein. RTL II zeigt ab 9. Oktober ein vierteiliges Special zum

Thema Kinderarmut innerhalb der Doku-Reihe „Armes Deutschland“.

Begleitet wird das Special von einer großen Marketingkampagne,

Social-Media-Aktionen sowie einer Fotoausstellung, die am 17. Oktober

in Berlin eröffnet und mit einem Online-Special erweitert wird. RTL

II ist Partner und Unterstützer des Deutschen Kinderhilfswerks. Mit

Einblendungen während der Sendungen und weiterführenden Information

auf rtl2.de macht RTL II auf das Hilfsangebot des Deutschen

Kinderhilfswerkes aufmerksam.

Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer Deutsches Kinderhilfswerk:

„Seit über 45 Jahren setzt sich das Deutsche Kinderhilfswerk für die

Rechte von Kindern in Deutschland ein. Dabei steht auch die

nachhaltige Überwindung von Kinderarmut sowohl durch politische

Lobbyarbeit als auch durch konkrete Förderung von Kindern im

Mittelpunkt der Arbeit. Obwohl viele Familien von Armut betroffen

sind, wissen noch immer viele Menschen nicht, was es bedeutet, arm zu

sein, insbesondere was es für Kinder bedeutet in Armut aufzuwachsen.

–Armes Deutschland – Deine Kinder– und –Hartz und herzlich– zeigen

die Realität, vor der wir nur allzu gern und zu oft die Augen

verschließen.“

Tom Zwiessler, Bereichsleiter Programm RTL II: „Die verbreitete

Armut im reichen Deutschland wird von immer mehr Menschen

wahrgenommen und kontrovers diskutiert. Wir wollen wissen, wie es

tatsächlich um die Realität der Betroffenen steht. Vor allem

interessiert uns, wie es Kindern geht, die in sozial schwachen

Umfeldern aufwachsen. Wie erleben sie ihre Situation, was sind ihre

Wünsche und Träume? Wir gehen genau diesen Fragen auf den Grund.“

Carlos Zamorano, Bereichsleiter Marketing & Kommunikation RTL II:

„Dieses wichtige Thema verdient maximale Aufmerksamkeit. Wir

begleiten –Armes Deutschland – Deine Kinder– mit einer Print- und

Online-Kampagne. Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung geben wir mit einer

Fotoausstellung sowie einem umfangreichen Special auf rtl2.de jenen

eine Stimme, die von der Gesellschaft gerne vergessen werden.“

Engagement Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

Die Zusammenarbeit umfasst das vierteilige Special „Armes

Deutschland – Deine Kinder“, das ab 9. Oktober ausgestrahlt wird,

sowie neue Folgen von „Hartz und herzlich“, die derzeit und zukünftig

produziert werden. Das Deutsche Kinderhilfswerk tritt in Kontakt mit

den gezeigten Familien und bietet bei Bedarf Unterstützung an wie

beispielsweise psychologische Hilfe oder Förderprogramme für Kinder.

Zudem informiert das Deutsche Kinderhilfswerk über das Thema auf der

Website www.dkhw.de.

Fotoausstellung in Berlin-Mitte

Während der Dreharbeiten zu „Hartz und herzlich“ und „Armes

Deutschland“ machte die Fotografin und RTL II-Mitarbeiterin Magdalena

Possert zahlreiche Fotos von den Menschen und deren Umfeld. Die

beeindruckenden Ergebnisse ihrer Arbeit sind ab 17. Oktober in der

janinebeangallery in Berlin-Mitte zu sehen.

Geschichten aus Deutschland: Online-Special auf rtl2.de

Parallel publiziert der Sender auf rtl2.de ein großes Special zum

Thema, in dem die Ausstellung virtuell verlängert wird. Erzählt

werden hier die Geschichten der Menschen, die auf den Bildern zu

sehen sind und im TV begleitet werden. Unter der Themenklammer

„Geschichten aus Deutschland“ sind Fotos, exklusive Video-Interviews

und Zitate der Protagonisten der Sendungen „Hartz und herzlich“ und

„Armes Deutschland“ zu finden. Dazu gibt es Episodenbeschreibungen

und weiterführende Infos rund um die bei RTL II ausgestrahlten

Sozialdokumentationen sowie über das Deutsche Kinderhilfswerk.

Social-Media-Aktion würdigt Menschen, die sich gegen Armut

engagieren

Auf Facebook und Instagram werden Menschen vorgestellt, die sich

gegen Armut engagieren und anderen helfen. Mit Fotos und

Beschreibungen ihres sozialen Engagements werden Helden des Alltags

gezeigt, die ohne viel darüber nachzudenken und ohne Gegenleistung

Gutes tun.

Marketingkampagne

Eine Print- und Onlinekampagne unterstützt das

Kinderarmuts-Special. Mit Anzeigen in Fachtiteln, Tageszeitungen,

Magazinen und TV-Zeitschriften werden die vier Folgen beworben.

Ebenso wird in den Online-Ausgaben der Print-Titel mit Teaser- und

Hauptmotiven geworben, hinzu kommen Online-Portale und weitere

Websites. Die Agentur mehappy GmbH wird einen Social Spot für das

Deutsche Kinderhilfswerk produzieren, der von RTL II ausgestrahlt

wird.

TROTZ DEM LEBEN – Geschichten aus Deutschland – Die

Ausstrahlungstermine der nächsten Wochen:

– Am 25.09. und 02.10. „Armes Deutschland – Stempeln oder

abrackern?“

– Am 3. Oktober zeigt RTL II die Reportage „Abgestempelt!? – Armut

in Deutschland“. Ex-Fußballprofi Hans Sarpei möchte

herausfinden, wie es sich anfühlt in Deutschland arm zu sein und

wo die Chancen auf eine bessere Zukunft liegen.

– Am 9. Oktober Start des Specials „Armes Deutschland – Deine

Kinder“

Über „Hartz und herzlich“

Die Sozialreportage „Hartz und herzlich“ dokumentiert in

verschiedenen Städten den Alltag von Menschen, die von der

Gesellschaft vergessen wurden. Gedreht wurde in den Plattenbauten von

Bitterfeld-Wolfen, in der Eisenbahnsiedlung in Duisburg, in den

Benz-Baracken von Mannheim und am Blockmacherring von Rostock – hier

erreichte eine am 12.06.2018 ausgestrahlte Folge hervorragende 11,9

Prozent MA (14-49 Jahre)***. Jetzt waren über einen Zeitraum von vier

Monaten mehrere Kamerateams in Salzgitter, wo die Arbeitslosenquote

bei 9,4 % liegt. Produziert wird die Doku-Reihe von der UFA SHOW &

FACTUAL GmbH.

Über „“Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“

Lohnt sich Arbeit in Deutschland? Auf der Suche nach Antworten

begleitet die RTL II-Dokumentation „Armes Deutschland“ Menschen in

unterschiedlichsten Lebenssituationen – mit einer gewichtigen

Gemeinsamkeit: Sie sind von Sozialleistungen abhängig oder stehen

kurz davor. Doch im Umgang mit dem Leben knapp über der Armutsgrenze

unterscheiden sie sich grundlegend. Soll man sich täglich für einen

Hungerlohn abschuften – dafür aber niemandem auf der Tasche liegen –

oder Staatshilfe in Anspruch nehmen? Die am 22.05.2018 ausgestrahlte

Folge erreichte ausgezeichnete 11,8 Prozent Marktanteil (14-49

Jahre)***. Das Format wird von Good Times Fernsehproduktions-GmbH

produziert.

Über das Deutsche Kinderhilfswerk

Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 45

Jahren für die Rechte von Kindern in Deutschland ein. Die Überwindung

von Kinderarmut und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an

allen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt der

Arbeit als Kinderrechtsorganisation. Der gemeinnützige Verein

finanziert sich überwiegend aus privaten Spenden, dafür stehen seine

Spendendosen an ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das Deutsche

Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, die

die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von deren

Herkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. Die politische Lobbyarbeit

wirkt auf die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in

Deutschland hin, insbesondere im Bereich der Mitbestimmung von

Kindern, ihren Interessen bei Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen

sowie der Überwindung von Kinderarmut und gleichberechtigten

gesellschaftlichen Teilhabe aller Kinder in Deutschland.

Über RTL II

Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist

RTL II. Der Münchener TV-Sender zeigt mit seinem Programm das Leben

in all seinen Facetten. Das macht RTL II zum deutschsprachigen

Reality-Sender Nr. 1. Die jungen TV-News setzen Trends,

Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps zeigen faszinierende

Menschen und bewegende Schicksale. Darüber hinaus unterhält RTL II

mit den besten Serien und Spielfilmen. RTL II spricht die Zuschauer

auf Augenhöhe an – überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten

Plattformen und Endgeräten.

*Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 392 vom

08.11.2017

**Quelle: Bertelsmann Stiftung, Studie vom 23.10.2017

***Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; Video Scope

Pressekontakt:

RTL II Unternehmenskommunikation

Susanne Raidt

089 – 64185 6902

susanne.raidt@rtl2.de

info.rtl2.de

blog,rtl2.de

twitter.com/rtl2corporate

RTL II Bildredaktion

bildredaktion@rtl2.de

Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell