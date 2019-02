RTL/n-tv-Trendbarometer / BaWü-Trend: Bürger zufrieden mit Kretschmann und den Grünen – Nur 5 Prozent würden Strobl wählen – Im Bund keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün in Sicht

Hohe Zustimmung zur Kiwi-Koalition

In Baden-Württemberg ist die Zufriedenheit der Bürger mit der

grün-schwarzen Landesregierung ungebrochen. 60 Prozent aller

Wahlberechtigten sind laut RTL/n-tv-Trendbarometer mit der seit Mai

2016 regierenden „Kiwi-Koalition“ zufrieden, 37 Prozent sind

unzufrieden. Das starke Vertrauen in die Landesregierung ist vor

allem den Grünen zu verdanken. 54 Prozent sind mit ihrer Arbeit

zufrieden, mit der der CDU dagegen nur 42 Prozent. Die Anhänger der

Grünen bewerten die Landesregierung besonders positiv (88%), aber

auch die Anhänger der CDU (72%), der SPD (60%) und der FDP (54%) sind

mehrheitlich zufrieden. Die größte Ablehnung gibt es bei den

Anhängern der AfD. 78 Prozent von ihnen beurteilen Grün-Schwarz

negativ.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann bleibt das wichtigste

Zugpferd der Grünen: Drei Viertel der Wahlberechtigten (74%) sind

zufrieden mit ihrem Regierungschef. Besonders positiv wird

Kretschmann von den Anhängern der Grünen (93%) bewertet, zufrieden

sind aber auch die An-hänger der CDU (80%), der SPD (72%), der FDP

(67%) und der Linken (60%). Lediglich die Anhänger der AfD fällen in

ihrer Mehrheit ein negatives Urteil (61%).

Innenminister und CDU-Chef Thomas Strobl dagegen wird deutlich

negativ bewertet. Die Hälfte der Wahlberechtigten (50%) sieht seine

Arbeit kritisch, nicht einmal ein Drittel (31%) ist mit ihm

zufrieden. Sogar in der eigenen Partei kommt er nur auf einen

Zustimmungswert von 56 Prozent, die Anhänger der übrigen Parteien

dagegen sind mit Strobl unzufrieden. Diese schlechte Bewertung zeigt

sich auch im direkten Vergleich mit Winfried Kretschmann deutlich.

Könnten die Bürger im „Ländle“ ihren Ministerpräsidenten direkt

wählen, würden sich nur 5 Prozent für Strobl, aber 59 Prozent für

Kretschmann entscheiden. Sogar die Anhänger der CDU würden nur zu 18

Prozent Strobl, aber zu 52 Prozent Kretschmann wählen.

Strikt konservativer Kurs schadet der CDU in BaWü

Wenn jetzt der Landtag in Baden-Württemberg neu gewählt würde,

könnten die Grünen ihren Stimmenanteil weiter verbessern, die CDU

aber würde verlieren. So würden die Parteien derzeit bei einer

Landtagswahl abschneiden: CDU 23 Prozent (Landtagswahl 2016: 27,0%),

Grüne 33 Pro-zent (30,3%), SPD 9 Prozent (12,7%), FDP 9 Prozent

(8,3%), Linke 6 Prozent (2,0%), AfD 13 Prozent (15,1%).

Bei einer Bundestagswahl würde sich das Stimmen-Verhältnis

zwischen CDU und Grünen nahezu umkehren: 33 Prozent würden sich für

die CDU, 23 Prozent für die Grünen entscheiden. Die übrigen Parteien

würden ähnlich abschneiden wie bei einer Landtagswahl. Im Einzelnen

würden die Baden-Württemberger sich bei einer Bundestagswahl zur

Zeit so entscheiden: CDU 33, Grüne 24, SPD 10, FDP 10, Linke 6, AfD

12 und Sonstige Parteien 5 Prozent.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„Dass Winfried Kretschmann und seine Grünen in Baden-Württemberg

immer noch so unangefochten sind, liegt auch an der eklatanten

Schwäche der dortigen CDU. Für die Union, die jahrzehntelang die

dominierende Kraft im Südwesten war, hat sich ihr strikt

konservativer Kurs – gegen Merkel und pro Merz – nicht ausgezahlt.

Das sieht man auch daran, dass weiterhin mehr Bürger für die

Bundes-CDU als für die Landespartei stimmen würden.“

Schwarz-Grün könnte regieren, Rot-Rot-Grün nicht

Die politische Stimmung in Deutschland ist während des gesamten

Januar 2019 nahezu unverändert geblieben. Die stabilste Kraft im

RTL/n-tv-Trendbarometer sind die Unionsparteien, die bereits in der

fünften Woche auf 32 Prozent kommen. SPD und AfD legen gegenüber der

Vorwoche um je einen Prozentpunkt zu, Grüne und Linke verlieren je

einen Prozentpunkt. Schwarz-Grün könnte mit zusammen 51 Prozent

regieren, andere Zweier-Koalitionen hätten keine Mehrheit. Auch

Rot-Rot-Grün wäre mit zusammen 42 Prozent der Wählerstimmen nicht

regierungsfähig.

So würden sich die Deutschen derzeit bei einer Bundestagswahl

entscheiden: CDU/CSU 32 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 15

Prozent (20,5%), FDP 9 Prozent (10,7%), Grüne 19 Prozent (8,9%),

Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 12 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden sich

für eine der sonstigen Par-teien entscheiden (5,2%). 25 Prozent

aller Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht

wählen (Nichtwähler 2017: 23,8%).

Die Daten zur politischen Stimmung in Baden-Württemberg wurden vom

Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 29.1. bis 1.2.2019 im

Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.007

Wahlberechtigte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Die Daten zur Parteipräferenz wurden vom Markt- und

Meinungsforschungsinstitut forsa vom 28. 1. – 1. 2. 2019 im Auftrag

der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte.

Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

