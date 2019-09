RTL/n-tv-Trendbarometer / Forsa-Aktuell: Die meisten Kandidaten für neuen SPD-Vorsitz sind den Deutschen kaum bekannt – 26 Prozent trauen Scholz Stärkung der SPD zu

SPD-Vorsitz: Die meisten Kandidaten sind den

Deutschen unbekannt

Kann die SPD, die im RTL/n-tv-Trendbarometer seit über zehn Wochen

nicht über die 15-Prozent-Marke hinauskommt, durch eine neue

Parteiführung wieder stärker werden? Die Bundesbürger sind skeptisch,

die meisten Bewerber für das höchste SPD-Amt sind ihnen zudem kaum

bekannt.

14 Kandidaten bewerben sich derzeit noch um den SPD-Vorsitz. Davon

sind nur drei über der Hälfte der Wahlberechtigten bekannt:

Vizekanzler Olaf Scholz (88%), die Politik-Wissenschaftlerin Gesine

Schwan (71%) und der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (62%). Mehr

als 40 Prozent kennen den niedersächsischen Innenminister Boris

Pistorius (47%) und den Partei-Linken Ralf Stegner (44%). 33 Prozent

kennen die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping, 28

Prozent den Staatsminister Michael Roth, 23 Prozent die

NRW-Landtagsabgeordnete Christina Kampmann, 21 Prozent Norbert

Walter-Borjans, Ex-Finanzminister von NRW und 20 Prozent die

Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Am wenigsten bekannt sind den

Wahlberechtigten die Brandenburgerin Klara Geywitz (14%), die

Bundestagsabgeordneten Nina Scheer (13%) und Saskia Esken (12%) sowie

Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel (7%). Auch unter SPD-Anhängern sind

die Kandidaten kaum bekannter als bei allen Wahlberechtigten.

26 Prozent trauen Scholz Stärkung der SPD zu

Die meisten Bundesbürger glauben nicht, dass einer der Bewerber

wieder mehr Wähler für die SPD begeistern kann. Im

RTL/n-tv-Trendbarometer erwarten 58 Prozent der Wahlberechtigten

nicht, dass die Sozialdemokraten mit einer neuen Führung das verloren

gegangene Vertrauen wiederherstellen können. Nach dem Urteil der

Befragten werden allenfalls Olaf Scholz gewisse Chancen eingeräumt:

26 Prozent der Wahlberechtigten und 39 Prozent der SPD-Anhänger

glauben, dass der Finanzminister als Parteichef “wieder Vertrauen für

die SPD gewinnen” kann. Von Gesine Schwan glauben das 8, von Karl

Lauterbach 7 und von Boris Pistorius 5 Prozent der Wahlberechtigten.

Nur jeweils 3 Prozent setzen ihr Vertrauen in Borjans, Köpping und

Stegner, 2 Prozent in Roth und jeweils 1 Prozent in Kampmann, Esken,

Geywitz und Mattheis. Von Hirschel und Scheer glaubt niemand, dass

sie als Vorsitzende die SPD stärken können.

Auch von den SPD-Anhängern glauben 40 Prozent nicht, dass einer

der 14 Kandidaten für den Vorsitz geeignet wäre, die Partei für

Wähler wieder attraktiver zu machen.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

“Dass die meisten der 14 Bewerber für den SPD-Vorsitz nur wenig

bekannt sind und man sich bei kaum einem der Bewerber außer Olaf

Scholz vorstellen kann, dass er oder sie das verloren gegangene

Vertrauen vieler früherer Wähler der Partei wieder zurückgewinnen

kann, zeigt das Dilemma der deutschen Sozialdemokraten – den großen

Mangel an Führungspersönlichkeiten. Denn ohne überzeugende Politiker

auf kommunaler, Landes- und Bundesebene sind auf Dauer keine Wahlen

zu gewinnen.”

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer

frei zur Veröffentlichung.

Die Daten zur Popularität der Bewerber um den SPD-Vorsitz wurden

vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa am 19.9. und 20.9.

2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.002

Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

