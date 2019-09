Neue Westfälische (Bielefeld): Ex-Umweltminister Trittin: China entscheidet über das Ende des Verbrennungsmotors

Ex-Umweltminister Jürgen Trittin sieht das Ende

des Verbrennungsmotors nahen. “Das hat China entschieden. China will

keine Verbrennungsmotoren mehr, also muss die deutsche Autoindustrie

handeln”, sagt der Grünen-Politiker im Gespräch mit der in Bielefeld

erscheinenden Neuen Westfälischen (Montagausgabe). Auf dem Weltmarkt

seien schon bald gar keine Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zu

verkaufen. “Wenn die Autobauer früher auf die Grünen gehört hätten,

säßen sie heute nicht so in der Patsche”, sagt der 65-jährige

Bundestagsabgeordnete dem Blatt.

Herr Trittin, sensationelle Umfragewerte, ordentliche

Wahlergebnisse im Osten. Wie beschreiben Sie die aktuelle Lage der

Grünen? JÜRGEN TRITTIN: Vorsichtig optimistisch. Ich nehme erfreut

zur Kenntnis, dass wir bei der bundesweiten Europawahl drei Millionen

Wähler mehr mobilisiert haben, als beim besten Wahlergebnis bis

dahin. Wir haben die Zahl der Wählerinnen und Wähler im Osten

verdoppelt. Woran liegt das? TRITTIN: Da gibt es mehrere Gründe: Es

liegt am Versagen der Großen Koalition beim Klimaschutz. Nur acht

Prozent der Menschen trauen ihr zu, das Problem zu lösen.

Gleichzeitig stehen die Grünen für genau dieses Thema. Und: Wir haben

uns mit Robert Habeck und

Annalena Baerbock glaubwürdig personell erneuert. Wie

gehen die Grünen mit den Erfolgen um? TRITTIN: Wir haben eine neue

Verantwortung. Wir können uns nicht mehr, wie einige lange geglaubt

haben, darauf verlassen, dass wir immer nur der kleine Partner sind,

der ein Segment abdeckt und die Verantwortung für anderes bei den

Größeren lässt. Das heißt: Wir müssen in der Lage sein, für alle

Bereiche von Politik Verantwortung zu übernehmen. Schon Angst davor?

TRITTIN: Überhaupt nicht. Die Grünen haben in schwierigen Situationen

gezeigt, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dadurch

haben wir in den ersten beiden Jahren der rot-grünen Koalition

1998/99 die Hälfte unserer Wähler verloren. Das war hart, aber wir

haben es durchgestanden. Diesen Mut haben nicht alle. Und wir haben

auch später Entscheidungen gefällt, die uns nicht leicht gefallen

sind. Meinen Sie die Verhandlungen zur Jamaika-Koalition 2017?

TRITTIN: Ja, wir mussten mit drei Parteien verhandeln, die in vielen

Fragen das Gegenteil von uns wollten. Da kommt man in die paradoxe

Situation, dass uns dabei die CDU noch am nächsten war. Wir haben

verhandelt, weil wir nicht wollten, dass mit der AfD Antidemokraten

Einfluss auf die Bundesregierung bekommen. Klar ist also, dass wir

Grünen liefern können. Es darf kein Ressort mehr geben, für das sich

die Grünen unzuständig erklären. Das gilt für den Bund, die Länder

und die Kommunen. Haben Sie denn überhaupt genug qualifiziertes

Personal für so viel Verantwortung? TRITTIN: Die Grünen müssen sich

nicht verstecken, was die Qualität ihrer Mandatsträger betrifft. Und

die Mitgliederzahl steigt ständig. Der Erfolg verpflichtet die Grünen

auch, im Kommunalwahlkampf überall Bürgermeister- und

Oberbürgermeisterkandidaten aufzustellen? TRITTIN: Ja, das halte ich

für richtig – und unumgänglich. Was kann den Grünen im Blick auf die

nächste Bundestagswahl noch schaden? TRITTIN: Ach spekulieren bringt

doch nichts. Wir sollten weiter an unserer Geschlossenheit festhalten

und an unseren Grundwerten. Alles andere sieht man dann. Die

Verhältnisse in der Welt sind so unsicher, dass ich keine Prognosen

geben möchte. Wie beherrschen wir die existenzielle Klima-Krise und

wie schaffen wir es, Europa strategisch souverän zu machen im neuen

Kalten Wirtschaftskrieg? Das ist doch die zentrale Frage. Europa darf

nicht zum Spielball dieser Auseinandersetzung werden. Der

Handelskrieg USA-China hat unmittelbare Auswirkungen auf die

Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und auf Arbeitsplätze. Gleiches

gilt für unser Geld angesichts der Niedrigzinsen. Die sind im Prinzip

richtig, müssten aber von massiven Investitionen begleitet werden.

Nur dann macht der niedrige Zinssatz Sinn. An der Stelle versagt

nicht Europa, sondern die Bundesregierung. Deutschland blockiert

massiv alle Vorschläge in der EU mehr zu investieren. Wir Grünen

wollen 35 Milliarden Euro jedes Jahr investieren. Das verhindert

Schulden für künftige Generationen. Ups, Sie sprechen freiwillig von

Wirtschaft und Investitionen? Eigentlich sind die Grünen doch eine

Ein-Themen-Partei? Umwelt- und Klimaschutz. Was tun Sie z.B. Für die

Mittelständler und Familienunternehmen? TRITTIN: Ökologie und

Ökonomie gehören untrennbar zusammen. Wir wollen mehr Gerechtigkeit

für den Mittelstand. Wir wollen, dass die großen Internetfirmen in

Deutschland Steuern zahlen. Genauso wie der deutsche Mittelständler.

Jeder muss nach seiner Leistungsfähigkeit besteuert werden. Die

Bundesregierung hat aber in der EU verhindert, dass Google, Amazon &

Co. in Europa angemessen besteuert werden. Wir streiten dafür, dass

die Großen gegenüber den Kleinen nicht begünstigt werden. Außerdem

kommen unsere 35 Milliarden Investitionen dem Mittelstand massiv zu

Gute. OK, die grünen Wirtschaftsansätze habe ich verstanden. Beim

Thema Klima kommen Sie als Verbotspartei daher: SUV genauso wie der

Verbrennungsmotor insgesamt, Flugpreise rauf, am liebsten würden Sie

den Menschen Urlaub in der Lüneburger Heide vorschreiben. TRITTIN:

Ich schreibe niemandem etwas vor, aber ich bin dafür die Wahrheit zu

sagen. Die Frage des Endes des Verbrennungsmotors ist doch längst

geklärt. Das hat China entschieden. China will keine

Verbrennungsmotoren mehr, also muss die deutsche Autoindustrie

handeln. Nicht wegen der Grünen. Sondern weil sie auf dem Weltmarkt

bald gar keine Benzin- und Dieselautos mehr verkaufen können. Wenn

die Autobauer früher auf die Grünen gehört hätten, säßen sie heute

nicht so in der Patsche. Wir wollen auch keine Verbote, sondern ein

Bonus-Malus-System. Sind Sie persönlich optimistisch, dass die ganzen

Wenden – Mobilität, Energie, Klima, Bewusstsein – zu schaffen sind

und die Menschen folgen können? TRITTIN: Ja, es ist zu schaffen – am

schnellsten natürlich mit Grünen an der Regierung. (lacht) Dann

müssen die Grünen ja flugs einen eigenen Kanzlerkandidaten oder eine

Kanzlerkandidatin aufstellen. TRITTIN: Ob einer oder eine der beiden

Spitzenkandidaten auch als Kanzlerkandidat antritt, wird man sehen,

dafür muss klar sein, wann die Wahlen sind und wie die Ausgangslage

zu diesem Zeitpunkt ist. Werden wir zu diesem Zeitpunkt mit der CDU

darum ringen stärkste Kraft zu werden? Annalena Baerbock und Robert

Habeck werden uns dann einen Vorschlag präsentieren und ich bin

sicher, dass der dann auch eine Mehrheit findet. Wenn es nötig wird,

werden wir einen Kandidaten haben – oder eine Kandidatin. Robert

Habeck kommt schnöselig-sympathisch rüber, Annalena Baerbock eher

klug, aber etwas distanziert. Was ist wichtiger für einen

erfolgreichen Grünen-Wahlkampf? Wer steht Ihnen näher? TRITTIN: Ach.

Da wird es einen Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden geben und

der wird gut sein. So lammfromm kennt man die Grünen gar nicht.

TRITTIN: Die Grünen tragen ihre Parteivorsitzenden. Wenn es nötig

wird, zum Wahltermin ernsthaft mit einem Kanzlerkandidaten

anzutreten, werden die beiden einen Vorschlag machen und wir werden

das sicher mittragen. Das Interview führte Carsten Heil

