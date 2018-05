RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: FDP nur noch bei 8 Prozent – 89 Prozent der FDP-Wähler sind Wessis – Grüne erholen sich vom Umfragetief

Abbruch der Koalitionsgespräche schadet FDP noch

immer

Wie denken die Deutschen über die FDP? Das von forsa für das

aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer ermittelte Meinungsbild ist

uneinheitlich. Während die FDP soeben ihren ersten Parteitag nach der

Bundestagswahl veranstaltete, würden nur noch 8 Prozent der

Bundesbürger die Liberalen wählen, 3 Prozentpunkte weniger als vor

acht Monaten. Die Hälfte der Deutschen (48%) ist überzeugt, dass der

Abbruch der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition der FDP bei

künftigen Wahlen schaden wird. Andererseits kann sich jeder dritte

Wahlberechtigte (32%) „vorstellen, bei einer der kommenden Wahlen FDP

zu wählen“. 1996 galten die Liberalen nur für 18 Prozent der

Wahlberechtigten als wählbar.

Den Abbruch der Koalitionsgespräche durch den FDP-Chef Christian

Lindner vor über fünf Monaten nehmen 43 Prozent der Deutschen den

Liberalen immer noch übel. Das größte Bedauern äußern die Wähler der

Grünen (63%), der CDU/CSU (59%) und der FDP (59%). Die Beendigung der

Jamaika-Gespräche wird dagegen mehrheitlich nicht bedauert von

Wählern der Linken (54%) und der AfD (82%). forsa-Chef Prof. Manfred

Güllner urteilt gegenüber der Mediengruppe RTL: „Die Entscheidung der

FDP, sich nicht an einer Jamaika-Koalition zu beteiligen, hat der

Partei eindeutig geschadet. Aber in einer längerfristigen Betrachtung

ist das liberale Wählerpotential nicht geschrumpft, sondern sogar

größer geworden.“ Heute würde die FDP knapp 3 Prozentpunkte weniger

an Stimmen erhalten als bei der Bundestagswahl. 37 Prozent der

Abwanderer würden jetzt CDU/CSU wählen, je 13 Prozent SPD oder Grüne,

7 Prozent die AfD und je 3 Prozent die Linke oder eine der sonstigen

Parteien. 24 Prozent würden derzeit gar nicht zur Wahl gehen.

FDP ist eine West-Partei

Der typische FDP-Wähler ist ein westdeutscher männlicher

Besserverdiener mit hohem Bildungsabschluss. 89 Prozent der der FDP

derzeit verbliebenen Anhänger sind aus Westdeutschland, 63 Prozent

sind Männer, 64 Prozent haben Abitur oder ein abgeschlossenes

Studium, 49 Prozent verdienen monatlich netto 3500 Euro oder mehr. 41

Prozent der liberalen Anhänger sind konfessionslos, 28 Prozent sind

Rentner, 35 Prozent höhere Angestellte und 22 Prozent Selbständige.

Das hat forsa im Rahmen des RTL/n-tv-Trendbarometers zwischen Januar

und Mai 2018 ermittelt. Nur 9 Prozent der FDP-Gefolgschaft sind

Gewerkschaftsmitglieder. Forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber

der Mediengruppe RTL: „An der Struktur der FDP-Anhängerschaft hat

sich über die Jahre kaum etwas verändert. Das gilt auch für die

politische Selbsteinschätzung: Zwei Drittel der FDP-Wähler verorten

sich in der politischen Mitte. Nur eine Minderheit zählt sich zum

rechten Spektrum.“

Grüne wieder 2 Prozentpunkte rauf

Nach der kurzen Schwächephase in der Vorwoche haben sich die

Grünen schnell wieder erholt: Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer

können sie um 2 Prozentpunkte zulegen (auf 13%), SPD und FDP

verlieren je einen Prozentpunkt. Bei den übrigen Parteien ändert sich

nichts. So würden sich die Deutschen derzeit bei einer Bundestagswahl

entscheiden: CDU/CSU 34 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 17

Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 13 Prozent (8,9%),

Linke 10 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 5 Prozent würden

sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 23 Prozent

sind unentschlossen oder würden nicht wählen (Nichtwähler: 23,8%).

Bei der Kanzlerpräferenz ändert sich wenig. Im direkten Vergleich

mit Andrea Nahles würden 50 Prozent Angela Merkel wählen, 13 Prozent

die SPD-Vorsitzende. Beim Vergleich Olaf Scholz gegen Merkel würden

20 Prozent den Finanzminister wählen, 46 Prozent die Kanzlerin.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL: „Der

Erfolg der Grünen bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein ist

bundesweit beachtet worden. Deshalb kann die Partei ihren Verlust von

der Vorwoche wieder wettmachen und bleibt damit der stärkste Gewinner

im Vergleich zum Ergebnis der Bundestagswahl.“ Bei der Kommunalwahl

im nördlichsten Bundesland waren die Grünen vor einer Woche mit 16,5

Prozent (+2,8 Prozentpunkte) drittstärkste Kraft hinter CDU und SPD

geworden.

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer

frei zur Veröffentlichung.

Die Daten über Parteien- und Kanzlerpräferenz wurden vom 7. bis

11. Mai 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im

Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.004 Befragte.

Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die Daten zur Meinung der Bundesbürger über die FDP wurden am 9.

und 11. Mai 2018 vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im

Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Daten-basis: 1.001 Befragte.

Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Die Daten zur Struktur der FDP-Anhängerschaft wurden zwischen

Januar und Mai 2018 im Rahmen des RTL/n-tv-Trendbarometers erhoben.

Datenbasis: 3.105 befragte FDP-Anhänger. Statistische Fehlertoleranz

+/- 2,0 Prozentpunkte.

