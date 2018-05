NRZ: Team Laschet hat noch Luft nach oben – von MANFRED LACHNIET

Mit dem Finger auf andere zeigen und fremde Erfolge

als die eigenen reklamieren: Diese Unarten zählen im politischen

Betrieb leider zur Tagesordnung. Und so ist es verständlich, wenn die

SPD nun betont, dass manch Gutes von Armin Laschets Landesregierung

noch aus sozialdemokratischer Feder stammt. Laschet setze um, was CDU

und FDP zu rot-grünen Zeiten noch verdammt hätten. – Das stimmt

sicher in einigen Punkten. Dennoch hilft das der NRW-SPD in ihrer

derzeitigen Verfassung nicht weiter. Jammern war noch nie eine gute

Strategie. Dass die einzige schwarz-gelbe Landesregierung

Deutschlands einigermaßen funktioniert, ist dem unaufgeregten

Zusammenspiel von Laschet und seinem liberalen Vize Joachim Stamp zu

verdanken. Anders als Christian Lindner stellt Integrationsminister

Stamp nicht sich selbst, sondern die Sache in den Vordergrund. Dass

er derzeit nicht in der Lage ist, den gefährlichen

Bin-Laden-Leibwächter Sami A. abzuschieben, zeigt, dass hartes

Durchgreifen in der Praxis oft viel schwieriger ist als mit Worten.

In der gleichen Logik erlebt Verkehrsminister Hendrik Wüst, dass man

sich weniger Staus zwar wünschen – sie aber nicht wegzaubern kann.

Und Schulministerin Gebauer erfährt, dass die Rückkehr zu G9 den

Unterrichtsausfall nicht automatisch verschwinden lässt. Überall

fehlen Fachkräfte. Das merkt auch Innenminister Reul, der auf „Null

Toleranz“ gegen Banden und Clans setzt. Die Einsätze und Aktionen

sind richtig und erzeugen eine Menge Wind. Aber Reul kann gar nicht

so viele Polizeibeamte einstellen wie eigentlich nötig sind. – Man

kennt das alles noch aus rot-grüner Zeit. Es also gar nicht so

leicht, es „ganz anders und besser“ zu machen als die Vorgänger.

Versprechen ist immer leichter als umsetzen. Laschets Regierung muss

sich daher noch viel mehr anstrengen, wenn sie echte Erfolge und

damit die Chance auf eine Wiederwahl erreichen will. Der Druck ist

groß: Die Querelen um seine Landwirtschafts-Ministerin

Schulze-Föcking sind eine echte Belastung, die er bald lösen muss.

Außerdem darf man gespannt sein, ob seine Ruhrgebietskonferenz

tatsächlich mehr wird als eine weitere Runde mit Verlautbarungen und

Absichtserklärungen. Entscheidend ist, dass die Menschen in unserem

Land Verbesserungen, gute Ideen und echte Tatkraft spüren. Daran wird

eine Regierung gemessen. In dieser Hinsicht hat das schwarz-gelbe

Team Laschet nach einem Jahr noch viel Luft nach oben.

Pressekontakt:

Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

Redaktion

Telefon: 0201/8042616

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell