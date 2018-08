RTL/n-tv-Trendbarometer / FORSA AKTUELL: Große Umfrage in den Ländern: SPD großer Verlierer, Grüne größte Gewinner – AfD im Osten 20 Prozent – Bayern-Wahl: CSU 37, SPD 12, Grüne 17, AfD 13 Prozent

Massive SPD-Verluste in Bayern und im Westen

Die politische Stimmung in Bayern, den übrigen westdeutschen

Bundesländern sowie in Ostdeutschland unterscheidet sich auch in

diesem Sommer wieder teilweise erheblich. Für das

RTL/n-tv-Trendbarometer hat forsa 8.650 Wahlberechtigte in den

Bundesländern (mit Ausnahme der Stadtstaaten) befragt, wie sie

derzeit bei einer Landtagswahl wählen würden. Großer Verlierer in

allen drei Wahlgebieten gleichermaßen ist die SPD, größter Gewinner

sind die Grünen.

Im Durchschnitt der sieben westdeutschen Länder Baden-Württemberg,

Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland

und Schleswig-Holstein müsste die CDU im Vergleich zur jeweils

letzten Landtagswahl nur geringfügige Einbußen hinnehmen

(-1,5%punkte). Lediglich in Hessen, wo die CDU bei der letzten

Landtagswahl 2013 von der Koppelung an die Bundestagswahl

profitierte, muss die Union mit stärkeren Verlusten rechnen. Starke

Einbußen erleidet dagegen die SPD mit einem Minus von 6,2

Prozentpunkten. Im Westen der Republik könnten derzeit vor allem die

Grünen (+4,3%punkte) und die Linke (+1,6%punkte) zulegen. Die AfD

würde momentan nur moderate Stimmenzugewinne erzielen.

In der Summe der fünf ostdeutschen Bundesländer (Brandenburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) würde

die CDU bei Landtagswahlen durchschnittlich 3,5, die SPD 3,2

Prozentpunkte verlieren. Auch die Linke könnte sich in ihrem

Stammgebiet nicht verbessern (-0,1%punkte). Zulegen würden die Grünen

(+1,4%punkte), die FDP (+1,7%punkte) und vor allem die AfD

(+5,1%punkte). Im Durchschnitt der ostdeutschen Bundesländer käme die

AfD derzeit auf 20 Prozent.

In Bayern ist der Vertrauensverlust der CSU zwei Monate vor der

Landtagswahl extrem groß. Aktuell käme die CSU nur noch auf 37

Prozent (-10,7%punkte gegenüber der Landtagswahl 2013). Die SPD

profitiert nicht vom Rückgang der CSU, sie würde selbst klar

verlieren (-8,6%punkte). Profitieren würden in Bayern vor allem die

Grünen (+8,4%punkte). Die AfD, die bei der letzten Landtagswahl in

Bayern nicht kandidiert hat, könnte auf Anhieb 13 Prozent erreichen.

Die Umfrageergebnisse zu Bayern im Einzelnen: CSU 37 Prozent

(Landtagswahl 2013 47,7%), SPD 12 Prozent (20,6%), FDP 5 Prozent

(3,3%), Grüne 17 Prozent (8,6%), Linke 4 Prozent (2,1%), Freie Wähler

8 Prozent (9,0%), AfD 13 Prozent, Sonstige 4 Prozent (8,7%).

Die größten Probleme der Länder

Was bedrückt die Bundesbürger in ihren Bundesländern am meisten?

Für das aktuelle RTL/n-tv-Trendbarometer hat forsa die Befragten ohne

Vorgabe gebeten, die „größten Probleme auf Landesebene“ zu benennen.

In Bayern nannten 34 Prozent der Befragten die CSU und den

Minister-präsidenten Markus Söder. 28 Prozent nannten das Thema

Flüchtlinge, 26 Prozent „die Lage am Wohnungsmarkt“. Der Rest der

Republik hat mehrheitlich andere Probleme. Im Osten Deutschlands

empfinden nur 11 Prozent, im Westen sogar nur 7 Prozent, Unmut über

ihre Landespolitiker. Das Thema Flüchtlinge ist in Ostdeutschland nur

für 10 Prozent der Wahlberechtigten wichtig, im Westen nur für 8

Prozent. Die wichtigsten Probleme auf Landesebene sind in

Ostdeutschland die Schul- und Bildungspolitik (21%), die Armut und

das soziale Gefälle (19%), Verkehrsprobleme (16%), die Lage am

Arbeitsmarkt (15%), die Abwanderung junger Menschen (14%) und die

schlechte Infrastruktur (12%). Für die Westdeutschen (ohne Bayern und

die Stadtstaaten) sind die wichtigsten Probleme auf Landesebene der

Verkehr (39%), Schul- und Bildungspolitik (24%), die Lage am

Wohnungsmarkt (19%), die schlechte Infrastruktur (14%) sowie Klima-

und Umwelt-schutzprobleme (13%).

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der Mediengruppe RTL:

„Die CSU-Strategie, ihren Vertrauensschwund durch den mit der CDU

angezettelten Konflikt beim Thema Flüchtlingspolitik zu stoppen, ist

bislang ohne Erfolg. Im Gegenteil: Die CSU selbst ist für die Bayern

zum Problem geworden. Und die Flüchtlinge wurden in Bayern im

Unterschied zu allen anderen Bundesländern nur dadurch zum –Problem–,

weil die Regierungspartei das Thema so lautstark propagiert hat.“

Grüne stärker als die AfD

Im aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer verliert die CDU/CSU einen,

die Grünen verbessern sich um zwei Prozentpunkte und überholen die

AfD. Die Splitterparteien verlieren einen Prozentpunkt, die Werte der

übrigen Parteien bleiben unverändert. Eine Bundestagswahl hätte

derzeit folgendes Ergebnis: CDU/CSU 30 Prozent (Bundestagswahl

32,9%), SPD 18 Prozent (20,5%), FDP 10 Prozent (10,7%), Grüne 15

Prozent (8,9%), Linke 9 Prozent (9,2%), AfD 14 Prozent (12,6%). 4

Prozent würden sich für eine der sonstigen Parteien entscheiden

(5,2%). 26 Prozent der Wahlberechtigten sind unentschlossen oder

würden nicht wählen (Nichtwähler: 23,8%).

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer

frei zur Veröffentlichung.

Die Daten zur politischen Stimmung in den drei Wahlgebieten

Deutschland wurden vom 25. Juli bis 9. August 2018 vom Markt- und

Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL

erhoben. Datenbasis: 8.650 Wahlberechtigte. Befragt wurden in jedem

Bundesland (mit Ausnahme der drei Stadtstaaten) jeweils mehr als 500,

in Bayern 1.105 und in Nordrhein-Westfalen 1.004 Wahlberechtigte.

Die Daten zur Parteienpräferenz wurden vom 6. bis 10. August 2018

vom Markt- und Meinungs-forschungsinstitut forsa im Auftrag der

Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte. Statistische

Fehlertoleranz: +/-2,5%punkte.

Ansprechpartner bei forsa: Dr. Peter Matuschek, Telefon

030-62882442

Pressekontakt:

Alessia Maier

Mediengruppe RTL Deutschland

Kommunikation n-tv

Telefon: 0221-45674103

E-Mail: alessia.maier@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell