Treuhandstiftung unterstützt vorbildliches Engagement der auf Privatinitiative gegründeten Kindertagesstätte „Bonnies Freunde“ in Düsseldorf

Berlin/Düsseldorf, den 11.08.2018

Das Engagement der öffentlichen Hand ausreichend Betreuungsplätze für Kinder zur Verfügung zu stellen, reicht bei weitem nicht aus, den Bedarf zu decken. Die Anreize für privatwirtschaftliches Engagement sind überschaubar. Zudem ist das Berufsbild der Erzieherin an eine langjährige Ausbildung gebunden.

„Gerade wegen dieser widrigen Umstände haben wir beschlossen, dass unsere Stiftung das Engagement von Bonnies Freunde im fünfstelligen Bereich unterstützt“, so Stephan Wachtel, Unternehmer aus Berlin, der an seinem 50. Geburtstag beschloss, eine Treuhandstiftung mit Vermögen auszustatten und entsprechendes Engagement zu unterstützen.

Wer sind aber Bonnies Freunde?

Hier handelt es sich um das Engagement einer Düsseldorferin, Bernice Agyare, die mit viel Herzblut und Liebe das Projekt „Bonnies Freunde“ quasi im Alleingang gestemmt hat. Am Samstag waren wir beim Tag der offenen Tür. Es roch noch nach Farbe und alle waren sich einig: Das Engagement der Stiftung hat sich gelohnt. Klein aber fein werden ab September fünf Kinder im Alter von 0-3 Jahren in der Linienstraße 53 in Düsseldorf betreut.

Zur Treunhandstiftung:

Der Tag der Initialisierung unserer Stiftung war der 18.07.2018, der 50. Geburtstag von Stephan Wachtel. Wie feiert man ein solches Ereignis angemessen? Noch besseren Champagner und noch ausgewähltere Speisen? Was bleibt denn davon? Außer hoffentlich eine nette Erinnerung.

Aus diesem Unbehagen heraus haben wir uns spontan entschieden, das Geburtstagsbudget und Spenden von den Gästen, die wir höflichst wieder ausgeladen haben, zum Grundstock unserer Treunhandstiftung zu nehmen.

Wir wollen allen Kindern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und darüber hinaus besonderes Engagement für Kinder unterstützen. Wir sind zutiefst überzeugt, dass das vielmehr als eine schöne Erinnerung ist und vor allem, dass es nicht bei diesem einen Mal bleibt.