RTL/n-tv-Trendbarometer FORSA-AKTUELL: Politiker-Ranking: Spitzenplätze für Merkel und Habeck / Kramp-Karrenbauer minus 19, Merz plus 8 Punkte

Merkel bleibt Nummer 1 / Habeck holt auf In der

Bewertung der Spitzen-Politiker gibt es im aktuellen

RTL/n-tv-Trendbarometer starke Veränderungen. Nur an der Spitze und

am Ende des Politiker-Rankings bleibt alles wie gehabt: Angela Merkel

steht weiter auf Platz 1, mit 58 von 100 möglichen Punkten (minus 2

Punkte gegenüber dem Januar 2019), gefolgt vom Grünen-Chef Robert

Habeck (54 Punkte, plus 4). Auf den beiden letzten Plätzen stehen,

mit jeweils 11 Punkten, die AfD-Fraktionschefs Alice Weidel und

Alexander Gauland (keine Veränderung).

Die Bewertung der Politiker erfolgt auf einer Punkte-Skala von 0

bis 100. Auf dieser Skala erreicht die erstmals abgefragte Malu

Dreyer, Mitglied des SPD-Führungstrios, 48 Punkte, gefolgt vom

ebenfalls erstmals abgefragten Armin Laschet (46 Punkte). Den größten

Sprung nach oben schafft Friedrich Merz (45 Punkte, plus 8). CSU-Chef

Markus Söder legt um 6 auf 36 Punkte zu. Gesundheitsminister Spahn

kann sich um drei auf 36 Punkte verbessern.

Annegret Kramp-Karrenbauer verliert 19 Punkte und liegt jetzt, mit

36 Punkten, hinter dem CSU-Chef. 5 Punkte verliert Kevin Kühnert – er

rangiert derzeit vor der AfD-Spitze auf dem drittletzten Platz (33

Punkte).

Politiker-Ranking im Juni 2019*

Gesamt Differenz Januar – Juni 2019

Angela Merkel 58 – 2

Robert Habeck 54 + 4

Malu Dreyer 48 im Januar nicht abgefragt

Armin Laschet 46 im Januar nicht abgefragt

Annalena Baerbock 45 + 2

Friedrich Merz 45 + 8

Olaf Scholz 44 – 3

Manuela Schwesig 42 im Januar nicht abgefragt

Christian Lindner 37 – 2

Markus Söder 37 + 6

Annegret

Kramp-Karrenbauer 36 – 19

Jens Spahn 36 + 3

Oskar Lafontaine 33 im Januar nicht abgefragt

Kevin Kühnert 33 – 5

Alexander Gauland 11 unverändert

Alice Weidel 11 unverändert

*Bewertung anhand einer Skala von 0 bis 100; dargestellt ist

jeweils der Mittelwert

Merz bei AfD-Anhängern beliebt

Die CDU-Anhänger stehen weiterhin fest hinter Angela Merkel: Im

RTL/n-tv-Trendbarometer erhält sie mit 84 Punkten die beste Bewertung

der sechs abgefragten Unions-Politiker. Auch die CSU-Anhänger

bewerten die Kanzlerin nach wie vor hoch (76 Punkte), vor ihr liegt

nur Parteichef Markus Söder (81 Punkte).

63 Punkte erreicht Friedrich Merz bei den eigenen Anhängern, dicht

gefolgt von Armin Laschet (62 Punkte). Laschet ist bei den früheren

CDU-Wählern mit 52 Punkten der populärste Unionspolitiker hinter

Merkel (73 Punkte). Er ist bei Frauen und Männern gleichermaßen

beliebt. Merz hingegen wird von Männern mehr geschätzt als von

Frauen. Er ist vor allem bei AfD-Anhängern beliebt: Mit 53 Punkten

erreicht er bei ihnen die höchste Bewertung der abgefragten

Unions-Politiker. Zum Vergleich: Laschet kommt bei den AfD-Anhängern

nur auf 27 Punkte.

forsa-Chef Prof. Manfred Güllner gegenüber der RTL-Mediengruppe:

„Merkel und Habeck sind zurzeit die politischen Akteure, denen das

größte Vertrauen entgegengebracht wird. Annegret Kramp-Karrenbauer

hingegen hat seit ihrer Wahl zur CDU-Vorsitzenden einen drastischen

Vertrauensverlust zu verzeichnen, während ihre Kontrahenten Merz und

Spahn Vertrauen gewonnen haben. Allerdings wird Merz vor allem im

rechten Spektrum geschätzt, während der auch als „AKK-Alternative“

gehandelte Armin Laschet bei den CDU-Abwanderern aus der politischen

Mitte Bindekraft entfaltet.“

Grüne bleiben Spitze

Kaum Bewegung gibt es bei den Wahlabsichten der Bundesbürger im

aktuellen RTL/n-tv-Trendbarometer. Die SPD kann gegenüber der

Vorwoche um einen Prozentpunkt zulegen, die FDP verliert einen

Prozentpunkt. Die Sozialdemokraten bleiben damit viertstärkste Kraft

in Deutschland, die Grünen behaupten sich auf Platz 1, drei

Prozentpunkte vor der Union.

Den Grünen trauen in dieser Woche 20 Prozent der Bürger zu, am

besten mit den Problemen in Deutschland fertig zu werden (zwei

Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche). Von der CDU/CSU denken das

unverändert 15, von der SPD 3 Prozent. 52 Prozent trauen das gar

keiner Partei zu.

Wenn jetzt der Bundestag neu gewählt würde, ergäbe sich folgende

Stimmverteilung: CDU/CSU 24 Prozent (Bundestagswahl 32,9%), SPD 12

Prozent (20,5%), FDP 8 Prozent (10,7%), Grüne 27 Prozent (8,9%),

Linke 8 Prozent (9,2%), AfD 13 Prozent (12,6%). 8 Prozent würden sich

für eine der sonstigen Parteien entscheiden (5,2%). 18 Prozent aller

Wahlberechtigten sind derzeit unentschlossen oder würden nicht wählen

(Nichtwähler 2017: 23,8%).

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/n-tv-Trendbarometer

frei zur Veröffentlichung. Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom

Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 17. 6. – 19. 6. 2019

im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.505 Befragte.

Die Daten zur Parteipräferenz und zur politischen Kompetenz der

Parteien wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom

17. 6. – 21. 6. 2019 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben.

Datenbasis: 2.500 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5

Prozentpunkte.

